El PSOE pone como modelo a Alemania y Bélgica al albergar “naciones sin Estado”

El PSOE presentará el próximo viernes junto al PSC, tras una reunión de sus dos ejecutivas en Barcelona, un bloque de propuestas para tratar de hacer frente al desafío independentista en Cataluña. Entre ellas sobresale la creación de un “espacio político” para tratar la reforma de la Constitución. La propuesta para una España federal del PSOE cuenta de partida con su tesis de que dentro de España puede haber “naciones sin Estado, en referencia a las comunidades históricas, como ya ocurre en Baviera, dentro de Alemania, y la concepción de las partes que conforman Bélgica”. “Se trata de naciones sin Estado ya que la soberanía es única, porque nuestra referencia clarísima es la de los Estados federales”. Esta ha sido la reflexión de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, tras la reunión de la Ejecutiva de su partido. Sin avanzar las propuestas que pueda hacer el PSOE y el PSC el próximo viernes, sí ha puesto de manifiesto que los socialistas defenderán “la lealtad federal” y que es un concepto de cooperación y colaboración entre las comunidades autónomas “que está aún por desarrollar”, en tanto que lo que sí es una realidad es la intensa “descentralización” de España.

En España hay ya “algo de camino hecho” para llegar a la España federal que los socialistas demandan, pero ahora se trata de revisar los estatutos de autonomía y ver qué competencias deben seguir siendo del Estado y cuáles deben pertenecer a las comunidades autónomas. El PSOE defenderá “el perfeccionamiento del artículo 2 de la Constitución”, para dar más singularidad a las comunidades autónomas que ahora se denominan históricas en razón a sus propios estatutos. No aventura Narbona y su partido cómo puede terminar el proceso ya que necesitan el concurso del resto de las fuerzas políticas, pero sí consideran imprescindible empezar la discusión. Además de la reforma constitucional se puede y se debe revisar el sistema de financiación autonómica que está pendiente de renovar desde hace cuatro años.

No todo van a ser normas y cambios legales, sino que los socialistas quieren impulsar debates “pedagógicos” dentro de Cataluña para explicar que referéndum no es siempre sinónimo de democracia. “Las resoluciones de Naciones Unidas no se refieren a nada que se parezca a Cataluña donde no hay ocupación militar ni minorías étnicas”, ha concluido.