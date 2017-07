El Gobierno usará el Estatut de base para recurrir la ley del referéndum

El borrador de la ley del referéndum pretendía ampararse en su exposición de motivos en el derecho a la autodeterminación de los pueblos como el primero de los derechos humanos, según el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ese preámbulo no menciona que ese derecho no está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que Naciones Unidas interpreta ese precepto “para los pueblos sujetos al régimen colonial o los sometidos a subyugación extranjera” por la fuerza. Y señala, además, que “la libre determinación no podrá ejercerse de forma que quebrante o menoscabe la integridad territorial de Estados soberanos e independientes”.

La ley catalana tampoco respeta las exigencias marcadas por el código de buenas prácticas sobre referendos por la Comisión Europea para la Democracia o Comisión de Venecia.