Extremadura, única región del PSOE que se abstiene en el reparto del déficit

Extremadura ha sido la única de las siete comunidades autónomas presididas por el PSOE que este viernes se ha abstenido, en la votación de los nuevos objetivos de déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ferraz, partidaria del voto en contra, conocía y había dado su visto bueno a la orientación del voto de la comunidad que gobierna Guillermo Fernández Vara, responsabilidad que compagina con la presidencia del Consejo de Política Federal del PSOE en la nueva etapa de Pedro Sánchez al frente de los socialistas. De esta forma, Extremadura se ha diferenciado del voto en contra que han emitido Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana en la sesión en que han sido aprobados los nuevos objetivos de estabilidad en la senda del déficit. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, propuso la semana pasada suavizar su cumplimiento al pasar de un déficit del 0,3% al 0,4% en 2018, del 0% al 0,1% en 2019. Se registraría el equilibrio presupuestario ya en 2020.

"El presidente de Extremadura y yo hemos actuado con absoluta lealtad al partido. Hay que ser consciente de que cada uno tiene sus obligaciones y responsabilidades", ha señalado a EL PAÍS la consejera de Economía y Hacienda autonómica, Pilar Blanco. "La nuestra es una abstención crítica. Pero dado lo lejos que estamos del cumplimiento del objetivo de déficit, no podemos votar que no. Uno tiene que ser responsable que con lo que tiene que gestionar", ha subrayado la responsable de las cuentas extremeñas. El año pasado Extremadura las autonomías tenían un objetivo de déficit del 0,7%. Extremadura cerró con el 1,64% tras reducirlo respecto al año anterior en 1,3 puntos. Este ejercicio la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé que cierre en el 1%, seis décimas por encima del tope fijado.

"Compartimos una postura general sobre los objetivos de déficit y la regla del techo de gasto, pero se entiende que haya criterios dispares en función de los intereses de los ciudadanos en una comunidad autónoma. En este sentido hay una perfecta normalidad", ha explicado a este diario Manuel Escudero, secretario de Economía del PSOE. "Esto no quita ni pone ningún argumento a la posición de mantenernos en el no el martes en el Congreso. Tenemos razones solventes", ha añadido sobre el voto en contra del PSOE a los objetivos de déficit para 2018 propuestos por el Gobierno en la última sesión plenaria del Parlamento. Tras la recepción con el Rey del martes pasado Pedro Sánchez apuntó que su partido no estaba en contra "de la senda marcada por la UE ni de que haya estabilidad". "Lo que estamos es en contra de la senda propuesta por el Gobierno, por la que se reduce a la mínima expresión el Estado social".

La ejecutiva permanente del PSOE aprobó en su reunión del lunes una resolución en contra de los objetivos de déficit fijados, así como del techo de gasto. El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirmó entonces que el Gobierno de Mariano Rajoy lo que hace es “seguir la senda del recorte social”, “profundizar en una sociedad más desigual, reduciendo la concepción del Estado Social a lo mínimo” y “situando [a España] cada vez más lejos del modelo de estado social europeo”.