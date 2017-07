Sánchez reclamará a Rajoy que ofrezca a Puigdemont una salida de diálogo

La crisis política e institucional en Cataluña ha sido uno de los asuntos centrales que han marcado la reunión “cordial” de casi dos horas que Felipe VI y Pedro Sánchez han mantenido este martes en el Palacio de la Zarzuela. “He visto al Rey preocupado con la situación en Cataluña”, ha aseverado el secretario general del PSOE, que ha recalcado que su partido “estará siempre del lado de la legalidad”. “Tenemos una posición igual hoy que hace tres años, cuando fui elegido por primera vez secretario general: legalidad y Constitución”, ha incidido Sánchez, para quien “lo que vaya a ocurrir el 1 de octubre”, fecha fijada por los independentistas para celebrar un referéndum, “no cumple con la legalidad”. Como solución el PSOE cree “necesario abordar una reforma constitucional”. Sánchez instará al presidente del Gobierno, con quien se reúne este jueves, a que dé "un paso al frente" y ofrezca una salida política al conflicto. “Si esa solución política el Gobierno la da, estaremos con el Gobierno de España”.

El líder de los socialistas ha trasladado al Rey que su partido hará una “oposición de Estado” en la que los socialistas defenderán al Estado de un Ejecutivo, el de Mariano Rajoy, “que pretende instrumentalizar las instituciones”. La disposición del secretario general de los socialistas es “fortalecer al Estado”. Respecto a la reunión que mantendrá este jueves con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la primera que mantienen desde agosto del año pasado, Sánchez ha marcado toda la distancia que ha podido con su próximo interlocutor. “Somos políticos muy distintos, con convicciones diferentes. Somos distantes por cómo vemos la sociedad española, los gobiernos... Hay que reivindicar el sentido institucional de la política”.

Sobre la encuesta de Metroscopia para EL PAÍS publicada este fin de semana, que daba un retroceso al PSOE, Sánchez ha afirmado que “respeta” a las encuestas, “tanto aquellas en las que subimos o no”. “Las vemos con los mismos ojos y son aliciente para mejorar”, ha observado.

Encuentros con Ciudadanos y Podemos

El balance que hace Sánchez de las reuniones que mantuvo la semana pasada con los líderes de Podemos, Ciudadanos e IU es “positivo” y “esperanzador”. “Vamos a abogar por la unidad de acción frente al Gobierno, el rumbo es forjar una alianza alternativa. Para ello hemos encontrado puntos de unión que son transversales”, mantiene el secretario general del PSOE. “Hay muchos puntos de unión entre tres fuerzas a las que se pueden unir otras. El rumbo está claro”, ha incidido, sin descartar una moción en el futuro, liderada por el PSOE tras la que presentó sin éxito Pablo Iglesias. “Que no planteemos la moción de censura no significa que la descartemos”, ha asentido Sánchez. Esta fórmula, sin embargo, no la ven factible en el PSOE ante el veto mutuo entre Podemos y Ciudadanos.

“El rumbo está claro, es el ritmo donde diferimos. Abogamos porque vayamos paso a paso; construyamos el edificio desde los cimientos no desde el tejado”, ha insistido Sánchez. En este sentido, el responsable del PSOE destaca la especial sintonía con Ciudadanos en materia de regeneración democrática; las políticas sociales con Podemos, en particular rescate a los jóvenes; y el avance en nuevos derechos, como la eutanasia, apartado en el que coincide con IU.

Sánchez ha destacado que un potencial punto de unión es la reforma constitucional. “Podemos abordar la actualización y así se lo he dicho al Jefe del Estado. Tres de las cuatro fuerzas políticas hablan de actualizarla [la Ley Fundamental]”. “A falta de acuerdo global sobre la política, podemos ponernos de acuerdo sobre las políticas”, ha resumido Sánchez a estrategia que pretende desarrollar los próximos meses tras su reelección como secretario general.