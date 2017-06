Así se redujo la homofobia en España

En 1983 —el tercer año Millenial— más de la mitad de los españoles decía que la homosexualidad nunca podía justificarse. Eso pensaban y eso decían. Todavía en 1990 un tercio de los ciudadanos prefería no tener homosexuales de vecinos. Treinta años después esas dos cifran han colapsado hasta el 8% y el 5%.

No solo los jóvenes aceptan la homosexualidad, sino que cambió la opinión de muchos mayores: en 2011 solo el 12% de las personas de 50 años seguía viendo injustificable ser homosexual. Todos estos datos provienen del World Values Survey, un estudio entre 114 países que coloca a España como el tercero donde la homosexualidad está más aceptada, solo por detrás de Suecia y Países Bajos.

Es un dato que se repite. En este estudio de Pew Research en 2013, España encabeza la lista: un 88% de los españoles dice que la sociedad debería aceptar la homosexualidad, por delante de Alemania (87%), Canada (80%), Francia (77%), Reino Unido (76%), Australia (79%), Argentina (74%), Italia (74%) o Chile (68%). En otros países la división permanece, por ejemplo en EEUU (60%), Brasil (60%), Grecia (53%), Polonia (42%) o Israel (40%). En China, un 21% acepta la homosexualidad y en Rusia solo un 16%.

También en otros temas España se ha hecho más liberal o progresista. Ha pasado con el divorcio y la eutanasia, que en los ochenta eran rechazados por el 28% y el 50% de la gente. Y han retrocedido concepciones machistas: el porcentaje de gente que decía que los hombres tenían más derecho al trabajo que las mujeres pasó del 30% al 12% entre 1990 y 2011. Entre los menores de 30 años, esa cifra cayó al 5%.

Estos datos dicen que la sociedad española es hoy menos homófoba que hace 15, 20 o 30 años. Son una muestra de progreso y como tal deben celebrarse. Pero no son la prueba de una victoria completa. Primero, porque los mismos datos demuestran que falta mucho: solo el 32% de la gente decía en 2011 que la homosexualidad siempre es justificable, mientras otro 28% la rechazaba de pleno o se mostraba dubitativo. Además es probable que haya respuestas hipócritas de gente que responde diciendo lo correcto y no lo que piensa realmente. Incluso con personas sinceras hay trabajo pendiente: porque creer que no eres homófobo, no elimina de un plumazo todos tus prejuicios.