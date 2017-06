Sánchez y Rivera acuerdan trabajar en un borrador para la reforma de la Constitución

Pedro Sánchez y Albert Rivera han acordado este miércoles impulsar a partir de otoño el debate sobre la reforma de la Constitución. El PSOE y Ciudadanos quieren crear un espacio de diálogo para calibrar si es posible alcanzar un consenso que alcance al PP, a Unidos Podemos y a los partidos nacionalistas.

El modelo territorial enfrenta a los principales partidos, por lo que ese será el aspecto que provoque más dificultades para alcanzar un pacto. Sin embargo, Sánchez y Rivera ya están de acuerdo en retocar la Ley Fundamental para limitar los mandatos presidenciales y eliminar los aforamientos, dos cambios que también apoya Unidos Podemos y que están recogidos en el pacto de investidura que une al PP con Ciudadanos. Los dos líderes, que han mantenido su primera reunión desde la vuelta del secretario general de los socialistas a la primera línea política, también han coincidido en la necesidad de que las fuerzas constitucionalistas formen un frente común ante el reto independentista en Cataluña; en su deseo de reformar la Ley electoral; y en que el PSOE apoye la Ley de autónomos que ha promovido Ciudadanos.

Para lograr sus objetivos, el secretario general del PSOE y el presidente de Ciudadanos han acordado mantener un doble nivel de relación. En el orgánico, la interlocución corresponderá a José Luis Ábalos, secretario de Organización socialista, y a José Manuel Villegas, el número dos de Rivera. Y en el parlamentario, Margarita Robles, portavoz del PSOE en el Congreso, dialogará con Juan Carlos Girauta, su homólogo de Ciudadanos, y Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo de este partido.

"Ha sido una reunión constructiva, cordial, somos viejos conocidos”, ha recordado Rivera tras la reunión. “Hemos hablado de lo que nos une, porque hablar de lo que nos separa no tiene mucho sentido”, ha añadido. "En toda la reunión, que ha durado hora y pico, no hemos hablado de mociones de censura ni de gobiernos, para no quedarnos en la pantalla del bloqueo y pasar a las de las reformas. Es un buen camino para buscar puntos de encuentro pese a las distancias ideológicas o los problemas internos que tenga cada uno en su partido", ha añadido. Y ha subrayado: “Si PSOE y Ciudadanos encuentra un punto común, tendremos que ir a buscar dónde está el PP y dónde está Podemos. Diálogo va a haber”.

"Queremos poner en marcha ese espacio de encuentro", ha confirmado Ábalos, secretario de Organización del PSOE, sobre la mesa para la reforma constitucional, una petición del grupo socialista desde hace cuatro años. "El PP también tendrá que sumarse. Recientemente hemos tenido la experiencia muy clara de [la reforma] de RTVE", ha añadido el portavoz del PSOE.

Sánchez y Rivera han recuperado así aspectos fundamentales del acuerdo de Gobierno que firmaron en febrero de 2016, y que no salió adelante por la falta de apoyos a la investidura del secretario general de los socialistas. Sin embargo, todas las reformas por las que apuestan el PSOE y Ciudadanos requieren mayorías reforzadas. La eliminación de los aforamientos y la limitación de los mandatos obligan incluso a una reforma de la Constitución. En consecuencia, Rivera ha recordado que todas esas condiciones están recogidas tanto en el acuerdo de Gobierno que firmó con Sánchez como en el pacto de investidura que le une con Mariano Rajoy.

"Una mesa tres es una mesa a la que le falta una pata", ha resumido Rivera, subrayando que está en contra de establecer "cordones sanitarios" en las negociaciones. Sin embargo, el líder de Ciudadanos también ha recordado sus desencuentros con el PP. Primero, por la poca receptividad que ha encontrado en este partido para una reforma electoral ("se hará con el PP o sin el PP", ha llegado a decir). Y segundo, por la oposición del Gobierno a bajar el IRPF, condición que Ciudadanos considera irrenunciable para apoyar el techo de gasto y los Presupuestos de 2018.