Rivera rechaza la propuesta de Sánchez para crear un grupo de trabajo permanente con Iglesias

La dirección de Ciudadanos rechaza la propuesta de crear un grupo de trabajo permanente en el Congreso que le una al PSOE y a Podemos, tal y como propuso Pedro Sánchez en el mitin con el que celebró su elección como nuevo secretario general de los socialistas. Así lo ha avanzado este lunes José Manuel Villegas, secretario general de la cuarta fuerza en el Congreso, que ha subrayado la oposición de su grupo a crear estructuras paralelas dentro de la Cámara Baja. En consecuencia, Ciudadanos ha dejado tocado de muerte el mecanismo con el que Sánchez quiere articular la derogación de las principales leyes aprobadas por el PP en la legislatura de su mayoría absoluta.

"Sabemos que el señor Sánchez no está en el Congreso, que dejó su escaño, pero no vamos a cambiar todas las fórmulas de funcionamiento ni a abortar la legislatura porque el señor Sánchez no tenga escaño", ha dicho Villegas antes de que el líder socialista se reúna con Pablo Iglesias, este martes, y con Albert Rivera, el miércoles. "Vamos a esa reunión a hablar de temas concretos", ha añadido el número dos de Ciudadanos."No creemos que tenga sentido la creación de un ámbito permanente de diálogo. Hay un ámbito de relación de todos los partidos, incluido el PP, que es el Congreso".

Sánchez lanzó su propuesta durante el mitin con el que cerró el Congreso del PSOE. Desde entonces, Rivera ha ido explicando su rechazo al proyecto poco a poco. Primero advirtió al líder socialista que no se sumaría a Unidos Podemos para impulsar una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Luego pidió al PSOE que se una a las reformas que quiere llevar a cabo Ciudadanos en el Congreso, como la de la eliminación de los aforamientos o la de la limitación de los mandatos. Finalmente, este lunes se ha opuesto al espacio de coordinación parlamentaria que quería Sánchez para dialogar con él y con Iglesias.