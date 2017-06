La Generalitat no logra movilizar para el referéndum a los catalanes emigrados

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha advertido este domingo de que "nadie le va a quitar la soberanía" al conjunto de los españoles y de que "el derecho a decidir es de todos". "No se puede decir que la democracia está por encima de la ley, porque sin ley no hay democracia. Si alguien quiere dejar de cumplirla, que lo someta al voto de todos, porque la soberanía es de todos y nadie nos la va a quitar", ha afirmado Cospedal en referencia al plan separatista de la Generalitat.

En esa misma línea, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha indicado que su partido "respeta" la petición editorial de The New York Times de que se autorice un referéndum de independencia en Cataluña, pero precisó que "lo que vale es la Constitución Española". "Lo importante es lo que piensen las autoridades y la legislación de cada país. A veces, desde la distancia no se tiene el mismo conocimiento de la realidad", ha dicho.