Rivera considera “irresponsable” el giro del PSOE sobre el CETA

El giro del PSOE este miércoles respecto al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, el conocido como CETA, ha recibido críticas por parte del Gobierno y Ciudadanos felicitaciones del lado de Podemos. "Si en España no sale adelante el Tratado de Libre Comercio con Canadá haríamos el ridículo", ha dicho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Bruselas.

"Si el PSOE al final no lo vota, esperemos que se abstenga o si no, buscaremos votos en otros partidos, que los hay", ha dicho Rajoy en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión con los líderes populares previa a la cumbre europea. Rajoy considera que el cambio en la posición del PSOE "es un error" y una "mala noticia" porque "el Tratado de Libre Comercio con Canadá es algo enormemente positivo" y "sería ridículo"que no se aprobara finalmente por España, tras recordar que necesita el visto bueno de los Parlamentos nacionales de todos los países. "Nosotros lo hemos apoyado, el Partido Socialista también, todos los gobiernos europeos lo apoyan y toda Europa en su conjunto y esto, creo, que no tiene ningún sentido", ha zanjado.

Albert Rivera ha criticado desde Bruselas este cambio de postura: "A mí me parece irresponsable ponerse en contra de un acuerdo ejemplar. Si no llegamos a un acuerdo con Canadá, ¿con quién vamos a hacer acuerdos de libre comercio?", informa Álvaro Sánchez. El partido de Pablo Iglesias, que "celebra" la decisión de los socialistas, ha instado a Pedro Sánchez a unirse a un recurso conjunto al Tribunal Constitucional contra el CETA.

El responsable de Ciudadanos no ve objeciones para seguir adelante con el pacto, negociado entre ambas potencias durante siete años, y se ha referido a Canadá como un país progresista, avanzado y que cuida el medio ambiente. El dirigente ve el giro socialista como parte de un cálculo político ajeno a los intereses de los ciudadanos. "Supongo que esto se debe a la podemización del PSOE, que está pensando más en Podemos que en Europa, en España o en las oportunidades que hay que dar a los españoles", ha dicho Rivera.

Iglesias ha pedido a Sánchez que se implique activamente para tratar de frenar la aprobación del tratado, más allá de no apoyarlo en una votación en el Congreso que aún así, saldrá en principio adelante con los votos de PP, Ciudadanos y los nacionalistas. Podemos pide al PSOE que se una a un recurso conjunto al Constitucional, así como que trate de convencer a los partidos socialdemócratas europeos que lo apoyan, para que el tratado sea tumbado en alguno de los países miembros de la UE.

"El giro del PSOE nos hace confiar en que seremos capaces de parar este tratado", ha afirmado el secretario de Relaciones Internacionales de Podemos, Pablo Bustinduy, en el Congreso, informa Elsa García de Blas. El diputado ha pedido a los socialistas, en primer lugar, que apoyen a su partido en la reclamación al CGPJ de un informe sobre el texto, así como en la petición de control de constitucionalidad que plantearán cuando el tratado llegue al Senado y, posteriormente, en su reclamación ante el TC. "Después interpondremos un recurso al Tribunal Constitucional y estaría muy bien que lo apoyaran y que pudiéramos presentarlo de forma conjunta", ha expresado el responsable de Internacional de Podemos. "El CETA es otro 135 [el artículo 135 de la Constitución que limita el déficit]; es una medida impuesta desde fuera para limitar nuestra capacidad soberana de gobernarnos a nosotros mismos", ha remarcado.

El Gobierno, a cambio, se ha mostrado muy crítico con la decisión del PSOE. "Me merece muy mala opinión, la verdad, el CETA es un acuerdo estupendo, muy bueno para el crecimiento, el empleo y la inversión, y si la UE no puede hacer un acuerdo con un país como Canadá, que es uno de los que más se parece a nuestros estándares medioambientales y sociales no sé con quién vamos a hacer un acuerdo", ha dicho el secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo, en declaraciones a los periodistas tras comparecer en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE.

La Ejecutiva de Pedro Sánchez decidirá el próximo lunes su posición sobre un acuerdo comercial que apoya la derecha y los liberales europeos, polariza las posiciones de los socialdemócratas europeos y rechaza la izquierda (además de nacionalistas y eurófobos). El Congreso vota el próximo jueves para ratificar el CETA y todo indica que tanto si el PSOE vota en contra como si se abstiene, el tratado saldrá adelante. Este martes los socialistas habían votado en la comisión de Exteriores a favor del tratado, al que también se oponen Podemos y los sindicatos.

Al conocer la marcha atrás del PSOE, Pablo Iglesias se ha felicitado del cambio de postura de los socialistas porque, a su juicio, puede ser "un paso" que acerque futuros acuerdos entre ambas formaciones políticas.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha advertido a Pedro Sánchez de que si quiere "virar y chocar contra los arrecifes" está en su derecho pero lo más probable es que "se hunda". "Le pido sosiego y serenidad, que piense y medite y se dedique a hacer propuestas positivas para el conjunto de los españoles, y no intente poner zancadillas", ha avisado.

"Negar el comercio es cerrar la puerta a la internacionalización, a las exportaciones y a la competitividad. Es negarse al progreso y al crecimiento. Pero hay que hacerlo con acuerdos que respeten los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y tengan en cuenta estándares de dignidad social, laboral, de protección de los consumidores y medioambiental, así como defendiendo los servicios públicos y los intereses nacionales", afirman los textos que el PSOE acaba de votar en su congreso. Con el objetivo de mantener la coherencia con estos planteamientos, el PSOE ha decidido revisar la posición que hasta ahora ha mantenido respecto al CETA.

Hasta ahora la delegación socialista en el Parlamento Europeo había votado a favor del CETA, pero su familia europea estaba dividida: casi 80 diputados socialistas votaron en contra o se abstuvieron, frente a los 97 que siguieron la línea oficial votando a favor. El acuerdo salió adelante con 408 votos a favor (del Partido Popular Europeo, liberales y parte de los socialdemócratas) y 254 en contra y 33 abstenciones.