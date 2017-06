Moscovici a Pedro Sánchez: “Ser de izquierdas no es estar contra la globalización”

El giro en la posición de los socialistas españoles sobre el CETA, siglas en inglés del Tratado de Comercio de la Unión Europea con Canadá, no va a ser pacífico. "Me voy a reunir con Sánchez, no intentaré convencerle pero sí explicarle que estoy a favor del CETA. Es un buen tratado, sé que muchos socialistas, incluidos los franceses están en contra, pero yo tengo una posición de principio, no oportunista. Ser de izquierdas no es estar contra la globalizacion", dijo Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos, antes de reunirse este jueves con Pedro Sánchez en la sede de las instituciones europeas en Madrid. Tras la reunión, el PSOE ha informado a través de un comunicado que el secretario general socialista le ha transmitido que su grupo parlamentario se abstendrá en la votación en el Congreso para ratificar el tratado la próxima semana.

"En 1.600 páginas del Tratado sólo hay cuatro sobre nuestros derechos medioambientales. Tenemos diferencias en el modo de resolución de las disputas, en el desequilibrio en la protección de los derechos laborales frente a los inversores y en la ausencia de penalizaciones en la violación al Tratado", ha dicho Sánchez a Moscovici, según el comunicado.

En febrero de 2017 los eurodiputados socialistas españoles votaron a favor en medio de una fuerte división de la Cámara que atravesó a todos los países y familias ideológicas. Pero se consideraron más ventajas que inconvenientes y salió adelante a reserva de ratificación de los parlamentos nacionales y con cláusulas de protección de sectores que lo hicieron más asumible para la mayoría de los socialdemócratas.

En su grupo parlamentario, tanto en las Cortes Generales como en Bruselas, hay división sobre ese cambio que tampoco cuenta con el criterio favorable del comisario europeo. El secretario general del PSOE suspendió, para reunirse con Moscovici, el viaje que tenía previsto a Bruselas para reunirse con el Grupo Socialista Europeo, en los encuentros previos habituales antes de una reunión del Consejo Europeo.

Antes de la cita, el comisario europeo ha tenido varios encuentros informativos, en los que ha reconocido que iba a tratar de persuadir a Sánchez de que ese tratado con Canadá debe ser aprobado. En la cadena SER ha recomendado que el PSOE represente a una “izquierda creíble y europea”. Para este comisario socialista el CETA “es el acuerdo más progresista que ha firmado la UE. Protege el medio ambiente, la sanidad, respeta la diversidad cultural, y preserva la agricultura europea”, según ha defendido ante los periodistas. “Creo que es un buen acuerdo y deseo que los progresistas europeos lo ratifiquen”, ha concluido.

Sobre el desastre electoral del partido socialista francés, casi desaparecido en el apoyo ciudadano, ha opinado que se alejó de la izquierda “y no parecía de izquierdas” y después se alejó de Europa, y el resultado es que se ha quedado con un 6% de votos. "Aconsejaré a Pedro Sánchez que no siga el camino de los socialistas franceses, un 6% duele. Un partido de izquierdas tiene que estar a la izquierda si quiere tener la confianza de sus votantes, pero también tiene que ser creíble y europeista si quiere ser un partido de gobierno", ha insistido en la sede de la Comisión Europea en Madrid antes del encuentro.

El político europeo se reunirá mañana en Sevilla con la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, en cumplimiento del compromiso que contrajo con ella tras la visita de la presidenta andaluza a Bruselas el pasado mes de noviembre. La cita es institucional con una agenda de trabajo que incluye la visita a parques empresariales.