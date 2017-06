Montoro afirma que también hay socialistas que se acogieron a la amnistía fiscal

Montoro en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Uly Martín

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha tenido que responder a preguntas de la oposición sobre la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno del PP en 2012 y que el Tribunal Constitucional ha anulado. Montoro ha puntualizado en varias ocasiones que en las filas del PP solo hay un dirigente que se acogió a la amnistía y ha señalado, en los pasillos del Congres,o que "hay más casos en el grupo socialista" de dirigentes acogidos a la amnistía "que también están en los tribunales". Sin embargo, no es solo uno el caso sino que son varios los dirigentes del PP que, según se ha desvelado, se acogieron al indulto fiscal. Entre ellos, Luis Bárcenas, Rodrigo Rato, Francisco Granados, Edmundo Rodríguez Sobrino y Alberto López Viejo, entre otros.

"No diré el nombre, pero es muy evidente que es el exdirigente que precisamente fue investigado, y solo hay ese caso", ha insistido el ministro sin querer señalar a nadie. "Hay más casos en el grupo socialista", ha insistido el ministo: "Sí, sí, exdirigentes también que son conocidos, que están en los tribunales". Y no ha querido dar nombres.

Aunque no ha especificado el nombre del exdirigente popular al que se refería, ha recordado que esta persona está encausada tras haber tenido la obligación de declarar bienes en el extranjero. El origen de la fortuna del exministro de Economía Rodrigo Rato está siendo investigado desde hace dos años por haber cometido presuntamente fraude mediante ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente o ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, entre otros, recuerda Efe. La ONIF, la Oficina Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda, acusó en febrero al exvicepresidente del gobierno Rodrigo Rato de haber defraudado a través de una maraña societaria 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015.

"Lo que hay que preguntarse es por qué están en los tribunales", ha dicho Montoro para justificar la amnistía que el Constitucional considera que "ha abdicado de los deberes del Estado y ha legitimando a los defraudadores". "Están en los tribunales porque aquí no se ha ocultado a nadie. Esto no es un procedimiento oculto, es al revés. Esto ha permitido investigar operaciones de blanqueo de capitales, desvío de fondos a paraísos fiscales, etc", ha insistido.