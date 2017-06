El PSOE retirará su posición favorable al acuerdo comercial con Canadá

El primer cambio drástico en el PSOE tras la victoria de Pedro Sánchez está a punto de producirse: los socialistas españoles retiran su apoyo al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, CETA. Los eurodiputados socialistas españoles votaron a favor en el Parlamento Europeo y también el martes ese fue el sentido del voto de los socialistas en la Comisión de Exteriores del Congreso sobre el dictamen de este tratado internacional. El cambio se producirá el próximo jueves en el pleno del Congreso cuando se someta a votación el tratado, ya ratificado por la mayoría de los parlamentos nacionales europeos. “La dirección del partido tomará una decisión el próximo lunes en la reunión de su ejecutiva después de escuchar a sectores sociales y económicos”, ha declarado a EL PAÍS, la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Margarita Robles.

El apoyo que hasta ahora han dado los socialistas al CETA no es compartido por Pedro Sánchez y su equipo, al menos no tan cerrado. Cristina Narbona, presidenta del PSOE, y el responsable económico, Manuel Escudero, presentan reservas desde el punto de vista económico a las ventajas de ese tratado que rechaza Podemos y levantó protestas internacionales de grupos antiglobalización. Desde el lado socialdemócrata se resaltaba que un acuerdo con Canadá era muy asumible por Europa por las características de progreso social que guía al país norteamericano. Ese fue el criterio también de los eurodiputados socialistas españoles.

“No lo vamos a apoyar”. Esta ha sido la respuesta que ha dado la presidenta del partido, y ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en su cuenta de Twitter, ante la opinión de una usuaria contraria al CETA por no ser propio de la izquierdas.

Así es. Por eso hay que revertir leyes nefastas e incentivar desarrollo rural sostenible y uso energético biomasa forestal residual, gestión https://t.co/kBDAdrWqJ5 — Cristina Narbona (@CristinaNarbona) 20 de junio de 2017

De la reflexión anunciada por Robles se derivará con toda probabilidad la abstención en la votación del pleno en el Congreso de los Diputados, según prevén fuentes de la ejecutiva socialista. La decisión adoptada por la mayoría de los partidos socialdemócratas a favor del CETA contó también con el sentir favorable de los eurodiputados socialistas españoles y de la comisión gestora que dirigía el partido.

La responsable parlamentaria ha reconocido a ese periódico que se está en proceso de reflexión pero será la ejecutiva la que tome la decisión antes del pleno del Congreso. El día anterior, el portavoz de la comisión de Exteriores Ignacio López-Amor, no entró en el debate de fondo sino que él y el resto de los diputados socialistas votaron a favor. La instrucción que ya tenían era la de mantener la posición pero con la salvedad de que no era definitiva. Esa reconsideración no se explicitó por López-Amor que sí entró en controversia con la portavoz de Podemos que les conminó a demostrar con hechos su declaración tras el congreso del partido de ser de izquierdas. López Amor respondió que los socialistas no aceptaban de Podemos lecciones en política exterior cuando no se sabía si querían estar o no en la Unión Europea.