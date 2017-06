Sánchez no impedirá candidaturas alternativas a los líderes territoriales

La dirección federal del PSOE de Pedro Sánchez no cercenará las candidaturas frente a los secretarios territoriales actuales, aunque asegura que no las impulsará. En la mayoría de las federaciones hay movimientos de plataformas de quienes apoyaron a Sánchez que pueden terminar en la presentación de candidatos en los congresos que habrá entre julio y septiembre. En la primera reunión de la ejecutiva se quiso dar por cerrado el proceso interno. No se ve así en las federaciones, donde prevén que la batalla continuará en los congresos provinciales y regionales.

Con la calma que se ha desarrollado el congreso del PSOE el pasado fin de semana podría vislumbrarse un horizonte de paz interna en el partido. Este es el mensaje que se quiere trasladar desde la dirección, aunque no lo viven así muchos de los perdedores de las primarias. En las provincias y en las regiones se teme que la victoria de Sánchez —con el voto mayoritario de los militantes de todas las federaciones salvo en Andalucía y País Vasco, donde ganaron Susana Díaz y Patxi López— se traduzca en la presentación de candidatos alternativos a los secretarios generales que no apoyaron a Sánchez sino a Díaz o a López.

En pocos días se sabrá si ocurre eso en las federaciones que celebran sus congresos en el mes de julio. Otros, los menos, quedan para septiembre. Ni un dedo moverá la ejecutiva federal para desplazar a los actuales secretarios generales, pero tampoco lo impedirá, según reconoció este lunes el portavoz del PSOE, Óscar Puente.

Iniciativas de las bases

“No vamos a alentar candidaturas alternativas a nadie, pero tampoco las vamos a cercenar, iría en contra del proceso que acabamos de celebrar”, afirmó en su primera comparecencia como portavoz de la dirección socialista. La ejecutiva federal “no va a desactivar nunca las iniciativas que surjan de las bases” ni caben ser interpretados “como un apoyo tácito”, recalcó el alcalde de Valladolid, cargo que compaginará con su responsabilidad en la dirección.

Junto a esta afirmación resaltó un bien mayor para el PSOE: no poner en riesgo la estabilidad de los Gobiernos socialistas. “La ejecutiva federal no va a debilitar ninguna posición institucional ni a ningún referente institucional del partido. No está en el ánimo”, subrayó. El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, afirma que su Ejecutivo está en riesgo ante la competencia por el liderazgo en el PSPV que plantea el alcalde de Burjassot, Rafael García. “Uno no puede decir que su liderazgo se debilita porque hay otros candidatos”, concluyó Puente.

Con seguridad no habrá candidatos alternativos a Díaz, que cuenta con un apoyo muy alto entre los militantes andaluces y tampoco es previsible ahora que le surjan adversarios al nuevo presidente del Consejo de Política Federal, Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura y reconciliado con Sánchez. Tal situación no se ha dado con el presidente de Aragón, Javier Lambán, ni con el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pero Puente tuvo gestos conciliadores. Al menos en público los miembros de la ejecutiva se esforzarán por evitar los debates internos.

Lo primero que hizo ayer Puente fue pedir a Mariano Rajoy que mantenga una reunión “con el líder de la oposición” y le respondió respecto a la llamada que horas antes había hecho a Sánchez para que transitara por el camino de la moderación. “Pedro Sánchez no necesita que le llamen a la moderación, si hay crispación es por las políticas del Gobierno”. No tiene que estar preocupado Rajoy por las alianzas que pueda hacer Sánchez, según el portavoz. “El PSOE no se plantea sustentar una alternativa de Gobierno en partidos que plantean una ruptura del país”, en referencia a los independentistas. Eso sí, hablará con todos para tratar de tejer en el Parlamento propuestas alternativas a las del PP. Primero, con Podemos y Ciudadanos y después, con los demás.