Una ejecutiva a la medida de Pedro Sánchez

Patxi López, candidato en las primarias en que Pedro Sánchez se impuso con más del 50% de los votos, es el único de los 49 integrantes -20 son mujeres- de la nueva dirección del PSOE que no respaldó al secretario general de los socialistas. La otra excepción es el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que podrá estar presente en las reuniones de la ejecutiva por su condición al frente del Consejo Federal Político. Un puesto que desempeñó precisamente la presidenta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, a la que Sánchez se impuso. Frente a los 10 líderes territoriales que Sánchez incluyó en su dirección en verano de 2014, cuando la militancia se estrenó en la elección directa del secretario general, Vara será ahora el único líder territorial en la dirección. Y por su condición como presidente del órgano que reúne a los líderes de las federaciones del PSOE.

El secretario de Organización, José Luis Ábalos, ya adelantó este viernes que la composición de la directiva se realizaría en función de la "confianza" y "efectividad", no por cuotas de integración proporcionales al resultado de las primarias. “Por cómo han sucedido los acontecimientos y lo que pasó con la anterior ejecutiva, el secretario general tiene que rodearse de personas con capacidad y en las que confíe”, describió. “La ejecutiva de Pedro Sánchez no es una ejecutiva desde la perspectiva de la integración, además que todo el proceso no venía exigiendo esa integración. Otra cosa es que siempre queda bien decir esto de integrar, coser, pero desde el punto de vista realista, es normal, dado los antecedentes y los resultados de las primarias, que [Pedro Sánchez] quiera tener un equipo en el que confiar y que le resulte efectivo”, sentenció

Todos los miembros de la ejecutiva tendrán una función asignada en la dirección del nuevo modelo de partido que ha ideado el vencedor del proceso interno. Una de las ideas de Sánchez es que, a diferencia de anteriores ejecutivas, no hubiera vocales. Ahora habrá responsables de área que contarán con un equipo especializado en las distintas subáreas. La comisión permanente estará formada por 13 hombres y 8 mujeres.

Sánchez cerrará el 39º Congreso del PSOE con una intervención ante unos 8.000 militantes en el recinto ferial IFEMA, donde Díaz presentó su candidatura a las primarias a finales de marzo. La dirigente andaluza no estará en el acto, al que tienen previsto acudir el resto de presidentes autonómicos. Tampoco asistirán los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, ni el antecesor de Sánchez en la secretaría general, Alfredo Pérez Rubalcaba.