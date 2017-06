Alsasua, los rescoldos del odio

Enrique Echeburua, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco, dice que en la agresión de aquella noche en Alsasua el alcohol pudo facilitar la conducta violenta, pero que “detrás hay un odio enquistado a lo español encarnado en la Guardia Civil”. El catedrático asegura que “el tiempo, como elemento cicatrizador, será parte de la solución”.

Y añade: “También facilitaría mucho las cosas que ETA se disuelva. Y los presos, aunque no pidan perdón, tendrían que reconocer el daño causado. Eso facilitaría que el Gobierno reaccionara aliviando las medidas penitenciarias. Creo que hoy no se justifica la dispersión de los presos. Sobre todo porque hay familias de presos que han alentado el monstruo del terrorismo, pero otras que no y se le somete a un castigo adicional de tener que recorrer 500 o 1000 kilómetros para ver a su familiar. No hay que sacarlos a la calle porque sería un agravio para las víctimas. Pero sí ir aplicando progresivamente medidas penitenciarias con arreglo a la legalidad. La sociedad está dispuesta a aceptarlo (...). Y esto contribuiría a evitar ciertos victimismos y a ir disolviendo en cinco o diez años”.