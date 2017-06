Congreso Federal del PSOE, en directo

EL PAÍS

Susana Díaz no acudirá al mitin. Un congreso en el que los barones críticos se han hecho a un lado, y han preferido no presentar pelea, de modo que ninguno estará en la Ejecutiva. Entre ellas, la presidenta andaluza, Susana Díaz, su principal rival en las primarias, que no acudirá al mitin, al que sí han confirmado su asistencia el valenciano Ximo Puig, el extremeño Guillermo Fernández Vara y el aragonés Javier Lambán.