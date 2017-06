La policía vuelve a detener al ‘violador del ascensor’ por cuatro agresiones

P.O.D.

Pedro Luis Gallego pasó a la historia del crimen como “El violador del ascensor”, ya que se hacía pasar por técnico para cometer sus agresiones. Fue condenado a 273 años de cárcel por matar a las jóvenes Leticia Lebrato y Marta Obregón en 1992. Antes había violado a 18 chicas más, casi todas entre 17 y 25 años en Valladolid. Tenía 33 años cuando fue detenido. Consiguió reducir su condena a 21 años siendo un recluso ejemplar: limpiaba zonas de la prisión, asistía a clases de Enseñanza Secuandaria Obligatoria, hasta haciendo aerobic.

Hasta tres psicólogas penitenciarias firmaron informes en los que aseguraban que estaba arrepentido y preparado para volver a vivir en libertad, pese a haberse advertido de su psicopatía en estudios previos. Logró recuperar su libertad. Y un año después, en 1992, intenta cometer dos violaciones y finalmente mata a dos chicas.

La primera fue Marta Obregon, estudiante de periodismo de Burgos, a la que intentó violar en enero de 1992 y acabo matando a puñaladas. Seis meses después, el 19 de julio de ese mismo año, se fue en coche hasta un pueblecito de Valladolid llamado Viana de Cega. Merodeó por allí hasta que dio con Leticia Lebrato, de 17 años, que iba andando a casa de una amiga. La asaltó con un cuchillo y la metió en el coche. Ella se resistió y él le asestó 19 puñaladas. Huyó a tiros de la Guardia Civil y finalmente fue detenido en La Coruña.

“Estoy angustiado por todo lo que he hecho”, confesó ante el juez de Valladolid. “Necesito ayuda psiquiátrica porque estoy enfermo de la cabeza desde hace bastante tiempo. Lo único que quiero es que me curen. En situaciones como la que se dio con esta chica no me puedo controlar”, dijo. Pero se le olvidó confesar que meses antes había matado a Marta Obregón, cuyo crimen seguía sin resolver.