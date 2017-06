Iglesias ofrece al PSOE un acuerdo sin Ciudadanos para echar a Rajoy

Iglesias durante su intervención este martes. FOTO: BALLESTEROS EFE / VÍDEO: ATLAS

Pablo Iglesias ha tendido la mano al nuevo PSOE en su discurso de moción de censura para llegar a un acuerdo conjunto que desaloje al PP del poder. Su oferta a los socialistas ha incluido una condición ineludible: no con el concurso de Ciudadanos, como intentó Pedro Sánchez en su investidura fallida de 2016. "Ojalá nos pongamos de acuerdo para sacar al Gobierno más temprano que tarde", le ha dicho Iglesias desde la tribuna a la bancada socialista, pero "no nos digan que es posible con la muleta naranja".

El líder de Podemos ha entonado una suerte de mea culpa sobre la negociación de Gobierno con los socialistas tras el 20-D, aunque cree que el tiempo le ha dado la razón, y en sus apelaciones al PSOE no ha eludido los reproches. El eventual acuerdo debería incluir, además, el referéndum en Cataluña y el reconocimiento en la Constitución de la "plurinacionalidad" de España.

El mensaje de Podemos al nuevo PSOE liderado por Pedro Sánchez, aunque ausente en la sesión, marcaba una de las claves del debate de la moción de censura que se celebra este martes en el Congreso. Pablo Iglesias ha ofrecido "entendimiento y diálogo" al PSOE. "Desde el respeto, les pido que intenten entenderse con nosotros", ha manifestado el candidato a presidente del Gobierno al comienzo de su discurso de más de dos horas y media, en el que ha reconocido que para desalojar al PP del poder necesita a los socialistas. La moción de censura, ha señalado Iglesias, sirve para pedir pedir cuentas al Gobierno y "para señalar alternativas que no podemos construir solos".

Esa alternativa no pudo ser en 2016, cuando Sánchez intentó un acuerdo con Ciudadanos y Podemos que le llevó a una investidura fallida. Iglesias se ha detenido en ese periodo, consciente de que gran parte del millón de votantes que Podemos perdió entre el 20-D y el 26-J le culparon por no haber logrado un acuerdo con el PSOE. De ahí sus disculpas desde la tribuna. "Asumo los errores que pude cometer", ha afirmado sobre la negociación. "Fuimos muy vehementes al señalar que no podía haber cambio con el programa de Ciudadanos, pero creo que el tiempo nos ha dado la razón". En su relato de ese episodio clave en la relación entre ambos partidos, Iglesias ha subrayado las "presiones" que Sánchez reconoció haber sufrido por tratar de gobernar con Podemos.

"Ustedes dijeron 'no es no' y faltaron a su palabra", les ha reprochado Iglesias a los socialistas. A lo largo de su discurso, el líder de Podemos le ha pedido al PSOE que "tome ejemplo de Corbyn" (Jeremy Corbyn, el líder laborista) y ha cargado contra Susana Díaz, la "aliada" del PP que es un "tapón para las aspiraciones del pueblo andaluz".

Iglesias presiona además al PSOE para que abrace el referéndum en Cataluña. Lo ha hecho aludiendo al PSC: "Espero que el resultado de sus primarias devuelva al PSC su lucidez y entiendan que hay que buscar una fórmula para que los catalanes decidan". El referéndum de independencia en Cataluña es una de las propuestas centrales del proyecto desgranado por el líder de Podemos en materia territorial. Iglesias propone un referéndum "con garantías y reconocimiento", y plantea debatir un proyecto común "que refleje constitucionalmente la plurinacionalidad de España". "Queremos convencer a los catalanes de que se queden, pero no les podemos imponer nada", ha expresado. "Ustedes no entienden España y por eso no están capacitados para gobernarla", le ha dicho al PP.

En su propuesta de país, Iglesias ha planteado cuatro medidas del Gobierno portugués: un impuesto sobre los beneficios de la banca para que devuelva el rescate, un plan de lucha contra la pobreza que en España debería movilizar 20.000 millones de euros al año, la revalorización de las pensiones y una subida del salario mínimo, y ha propuesto once medidas anticorrupción —con una ley de contratos del sector público, nueva ley de partidos políticos y una ley anti puertas giratorias, entre otras—.