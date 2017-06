Debate de la moción de censura de Unidos Podemos a Mariano Rajoy, en directo

EL PAÍS

Narbona dice que Rajoy "es manifiestamente censurable" pero "no existe" la aritmética necesaria en el Congreso

La exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, que se convertirá en presidenta del PSOE en el Congreso Federal de este fin de semana, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "es manifiestamente censurable", puntualizando que, sin embargo, para aprobar una moción de censura en el Congreso "hace falta una aritmética que en este momento no existe". Narbona ha defendido que Rajoy "ha acumulado méritos desde los casos de corrupción, de los que tiene un enorme responsabilidad política, a las políticas de recortes, que han aumentado la desigualdad, la pobreza y la precariedad", y que por "todo ello" es "censurable". Aun así, ha recalcado que el Grupo Parlamentario del PSOE, al que no pertenece, decidirá su propia posición en la moción de censura que el Grupo de Podemos solicitará mañana.. "Si Podemos hubiera votado de forma que Pedro Sánchez hubiera sido presidente no tendríamos a Rajoy". (EP) (Foto: EFE/Archivo/Javier Lizón)