Salamanca aconseja a los bares vaciar sus terrazas de cuchillos y tenedores

Las terrazas de bares y restaurantes de Salamanca desde hace dos meses no presentan la misma estética que la habitual en cualquier otro lugar del país. La Policía Local de la ciudad, a través de una circular enviada a principios de abril a las distintas asociaciones de hostelería, pidió a bares y restaurantes retirar la cubertería de sus mesas ubicadas fuera de los locales hasta que los comensales no se sentaran a comer en ellas. ¿El motivo? Evitar posibles incidentes y robos con objetos punzantes ya fueran tenedores, cuchillos (de hojas de diversos tamaños) ceniceros o cualquier otro utensilio que pudiera utilizarse como arma.

“Encima de las mesas no se suelen encontrar utensilios con hojas de pequeñas dimensiones, por eso es mejor prevenir que lamentarnos más tarde”, explican fuentes de la Policía Local

“Sin duda, tener una mesa montada con todos sus elementos luce más, pero lo primero es la seguridad”, argumenta Miguel Ángel Madruga, gerente del restaurante Don Mauro, un asador ubicado en la Plaza Mayor de Salamanca, una de las zonas más transitadas durante el año. Madruga ve lógica la medida y afirma que las ventas no se han visto resentidas. “Los clientes no lo suelen notar y nosotros nos hemos adaptado enseguida”.

Tanto desde la Asociación de Empresas de Hostelería de la ciudad como fuentes oficiales del Ayuntamiento quieren dejar claro que la recomendación no está incluida dentro de la ordenanza municipal y, por tanto, no es de obligado cumplimiento aunque recalcan que “ha tenido, en general, una buena acogida”. “Nuestra asociación no ha registrado ninguna sanción al respecto. Los hosteleros lo han ido asimilando poco a poco y creemos que esta precaución es acertada”.

Ante los porqués de esta iniciativa, un portavoz de la Policía Local apunta —más que a una creciente psicosis en materia de ataques terroristas (como los últimos registrados en París, Londres o Mánchester en suelo europeo)— a la proliferación de terrazas que han surgido en Salamanca en un periodo corto de tiempo. “Es una ciudad monumental con una gran afluencia de turistas y la medida tiene que ver más con el sentido común”, alegan. Las autoridades consideran que un objeto cortante de grandes dimensiones, como un cuchillo chuletero, es una herramienta peligrosa en manos de cualquier delincuente. “Encima de las mesas no se suelen encontrar utensilios con hojas de pequeñas dimensiones, por eso es mejor prevenir que lamentarnos más tarde”.

Según datos del Balance de Criminalidad de 2016, se aprecia un descenso en casi todos los indicadores objetivos de delincuencia. De hecho, la percepción de inseguridad ciudadana ha bajado más de seis puntos en España (situándose en el 3,2%) desde mayo de 2010 a diciembre del año pasado, según las encuestas llevadas a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas.

Fuentes de la Policía Local también han incidido en la idea de desmentir algunas informaciones recogidas por algunos medios de comunicación en las que se argumentaba que aquellos hosteleros que no acataran la medida podrían ser multados con hasta 3.000 euros. “En ningún caso se ha planteado esa posibilidad, otra cosa es que se incurra en alguna infracción recogida en la Ley Orgánica de protección de seguridad ciudadana”, aseveran. En esta norma (más conocida como Ley Mordaza), hecha pública en marzo de 2015, sí se plantea como una infracción leve, en su artículo 37, "la exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio, siempre que no constituya delito o infracción grave”.

En cualquier caso, esta recomendación se suma a otras de carácter oficial como la prohibición de circular a vehículos de más de 3.500 kilos por el centro de Madrid durante las festividades de Semana Santa. El Ayuntamiento alegó razones de seguridad “por grandes aglomeraciones”. Desde la Federación Española de Hostelería piensan que la iniciativa impulsada en Salamanca podría extenderse al resto de España con éxito. “Llegado el caso, sin duda, el mundo de la hostelería siempre colaborará con las autoridades para aumentar la seguridad de clientes y ciudadanos”.