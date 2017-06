“¿Qué culpa tenemos los abuelos...?” Historia de una denuncia con consecuencias

Ramón y Margarita, ambos de 74 años, no entienden lo que les está pasando, lo ven muy injusto. Cuenta su abogado Igor Fernández Barceló que temen irse de este mundo sin saber cómo han crecido sus nietas, qué aspecto tienen, si están bien… Cuatro y seis años contaban las pequeñas la última vez que las vieron. La justicia siempre les ha dado la razón, con independencia de las desavenencias matrimoniales entre su hijo y la nuera. La madre de las niñas no les deja verlas desde hace una década. Y eso que que desde 2007, Ramón y Margarita disponen de una sentencia firme que ordena a su nuera a dejarles estar con sus nietas al menos "un sábado alterno". Aún no ha sido posible. Y quizás nunca lo sea.