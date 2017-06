El héroe que durante años luchó contra el terrorismo

Cartel tributo a Ignacio en Las Rozas, la localidad donde creció. Getty Images / ATLAS

Lo que pasó por la cabeza de Ignacio Echeverría sobre las 23.00 del 3 de junio se lo llevó consigo. Buscaban Ignacio, Guillermo y Javier un lugar para cenar tras haber estado patinando un rato junto al Tate Modern y grabar algunas maniobras. Se conocieron los tres sobre ruedas. Hace ocho meses coincidieron en el mismo skate parkde Londres. La noche del pasado sábado cogieron unas bicicletas de alquiler y pedalearon rumbo a la zona de Whitechapel. Cuando llevaban dos kilómetros frenaron en seco. Un hombre estaba golpeando a un policía. Según cuentan sus familiares, sus amigos recuerdan que el agente iba sin arma y el casco se le había caído sobre la cara mientras recibía los puñetazos, que en realidad eran cuchilladas. Cuando quedó inmóvil, el agresor la emprendió contra una mujer. Echeverría intervino.

Fue en segundos. Dice Rafael Duarte, amigo de Ignacio, estar convencido de que este no sabía que había otros dos terroristas. Ignacio no los vio venir. Su familia ha recibido dos versiones. Guillermo dice que vio cómo le aesestaban una puñalada. Otros dicen que dos.

Los dos amigos decidieron correr por sus vidas. Ambos están preocupados estos días: temen que la gente, en España, crea que dejaron tirado a su amigo. La familia de Echeverría les ha tranquilizado: ¿cómo pensar que alguien con las manos desnudas puede enfrentarse a tres terroristas armados?

Andan sus amigos de Londres preocupados por si la gente cree que no le ayudaron. La familia les ha tranquilizado: ¿cómo enfrentarse a terroristas armados?

Otros intentaron socorrer a Echeverría. Algunos jóvenes refugiados en bares adyacentes trataron de salir, pero los dueños de los locales se lo impidieron: no querían abrir las puertas.

Se dejó la vida en Borough Market, pero la familia le queda un consuelo. Los aproximadamente 40 segundos que duró la agresión sirvieron para que la mayor parte de la gente que estaba en la abarrotada calle pudiera ponerse a salvo. Salvó decenas de vidas. “Nunca usaba la palabra héroe”, dice Duarte. “Pero ahora la usaré cada vez que me refiera a él”.

A Echeverría le solían llamar Echeve los amigos. Nació en Ferrol y hasta los nueve años vivió en As Pontes (A Coruña), donde su padre, Joaquín, era ingeniero de Endesa en la térmica de la ciudad. La adolescencia y juventud las pasó en Las Rozas (Madrid). Allí se aficionó a patinar. También practicaba surf cada verano en Comillas.

Era licenciado en Derecho y también estudió en Francia. Hablaba cuatro idiomas y tenía una enorme inquietud por la actualidad. Le gustaba conversar, dicen los amigos. Y no rehuía la política. Lo recuerda un buen amigo como “un europeísta de tomo y lomo, que no soportaba los populismos y que celebró la victoria de Macron porque evitó que Le Pen llegara al poder”.

Era tímido, algo reservado, pero cuando hablaba, era claro, dicen los amigos. Trabajó sus primeros años en la sucursal madrileña del banco francés Natixis. Después lo fichó el Popular, donde sus compañeros le recuerdan leyendo el Financial Times cada mañana. “Era el único”, recuerda un amigo con una risa nostálgica.

El nuevo puesto: adaptar directivas europeas bancarias contra la corrupción, el blanqueo y la financiación terrorista. Ignacio vigilaba y valoraba operaciones sospechosas de suponer financiación terrorista. Se pasaba las horas laborales entre papeles e investigaciones de movimientos de grandes cantidades de dinero provenientes de Yemen, Líbano, Irán o Arabia Saudí. Estaba familiarizado con las tramas y grupos terroristas y viajó varias veces a Argelia a negociar con otros bancos.

Varias personas refugiadas en bares intentaron ayudar a Ignacio, pero los dueños no permitieron abrir las puertas

Del Popular pasó al Banco Árabe Español, donde desavenencias con los directivos le hicieron renunciar. “Era un tío con las ideas muy claras, que no se callaba aunque tuviera delante un directivo con 40 años de carrera”, dice otro compañero y amigo, Paco Soler. Soler recuerda un día en el que discutió con un jefe para defender el trabajo que estaba haciendo. “Iba con sus ideas hasta el final. Por eso no me extraña lo que hizo”.

Sufrió la cola del paro hasta que, hace poco más de un año, se fue a Londres, donde ya estaban sus dos hermanas viviendo. Logró un puesto en el banco HSBC. Todos los días acudía a la City londinense a trabajar. Muchas tardes las dedicaba a patinar.

"Fuera del trabajo era un verdadero skater", dice un amigo de Las Rozas. "Tan elegante y serio en el trabajo y fuera lo veías con sus zapas y sus patín. Era un tío cojonudo". Bueno es el adjetivo que más se repite. Un familiar que prefiere no decir su nombre insiste: "una persona de principios, es que era todo bondad. La persona más recta que yo he conocido".

“Sensible, generoso y casi siempre sonriente”. Aclara un amigo que no está enumerando calificativos en memoria de Ignacio. “Lo describo, es que era así. Un tío que quieres a tu lado”. Era católico practicante. Sus padres también son muy religiosos. Hablaba con tanta frecuencia como orgullo de su tío abuelo Antonio Hornedo, jesuita misionero en Perú. En concreto, en una región llamada Chachapolla, que hacía reír a Ignacio cada vez que la pronunciaba. “Admiraba mucho a su tío”, recuerda su amigo Duarte.

Ignacio se pasaba las horas entre papeles de movimientos de grandes cantidades de dinero provenientes de Yemen, Irán o Arabia Saudí. Estaba familiarizado con las tramas terrorista

La familia arrancó este jueves el duelo. Ahora esperan la repatriación del cuerpo. Pasaron de perplejidad a la indignación y ahora quieren instalarse en la tranquilidad.