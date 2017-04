El Periódico de Catalunya, Univisión, Yander Zamora y Alma Guillermoprieto, Ortega y Gasset 2017

Una de las labores fundamentales del periodismo es la de contar lo que alguien no quiere que se sepa. Esta es una de las características que tiene en común los ganadores de los premios Ortega y Gasset en su edición 2017. Una investigación periodística sobre los abusos a niños en varios colegios de Barcelona, todo lo que oculta el negocio de los cruceros turísticos y la imagen de llegada del Air Force One a Cuba son los trabajos ganadores en la trigésimo cuarta edición de los galardones que cada año concede EL PAÍS. Guillem Sánchez, Jesús G. Albalat y María Jesús Ibáñez (El Periódico de Catalunya), Ronny Rojas y Maye Primera (Univisión noticias), Yander Alberto Zamora y Alma Guillermoprieto han sido merecedores de los galardones más prestigiosos del periodismo en español.

El ganador en la categoría a la Mejor Historia o Investigación Periodística de los premios Ortega y Gasset 2017, concedidos por el diario EL PAÍS a los mejores trabajos periodísticos escritos en español, han correspondido a la serie de reportajes de El Periódico de Catalunya sobre los casos de pederastia en los Maristas de Sants-Les Corts y de la Inmaculada, en Barcelona. Un escándalo sin precedentes que sacó a la luz una docena más de pederastas y denuncias de más de 40 víctimas. El jurado ha resaltado que el trabajo “pone en valor uno de los principales objetivos del periodismo: el de servir a la sociedad. La tenacidad y el seguimiento de la redacción consiguieron que víctimas de abusos que llevaban decenas de años en silencio contarán sus casos y conectaran entre ellas”.

El jurado formado por José Álvarez Junco, María Blasco, Inés Fernández - Ordóñez, Leonor Watling, Fran Llorente, Juan Luis Cebrián, Javier Moreno, Joaquín Estefanía y Jesús Ceberio, y Antonio Caño. Rebeca Grynspan no pudo estar presente. Alex Onciu

El jurado ha acordado hacer una mención especial a Carles Porta, por Le llamaban Padre, serie de reportajes en audio publicados en Podium Podcast.

El premio de mejor Cobertura Multimedia es para Vacaciones en aguas de nadie, de Univisión. Se trata de una investigación sobre la industria multimillonaria de los cruceros, una de las menos reguladas de Estados Unidos y que se escuda bajo las leyes de los paraísos fiscales desde donde opera. El trabajo multimedia indaga sobre las tres empresas que concentran el 80% del mercado mundial de los cruceros y transportan hasta 18 millones de personas al año, mientras se aprovechan de los escasos controles ambientales, eluden el pago de impuestos y sortean las garantías laborales del país. El jurado ha resaltado "la originalidad de la temática, así como la amplitud con la que está enfocada la cobertura, que abarca múltiples narrativas como el vídeo, la infografía interactiva o el texto".

El jurado ha acordado hacer una mención especial a la web mexicana Animal Político por su especial Diez años de lucha contra el Narco.

En la categoría de Periodismo Gráfico el ganador es Yander Alberto Zamora por su fotografía del Air Force One sobrevolando las casas de Cuba el 20 de marzo de 2016, en la primera visita de un presidente estadounidense a la isla en 88 años. La imagen fue publicada por Reuters. El jurado ha definido la imagen como “fotoperiodismo puro, capaz de captar el momento”.

Alma Guillermoprieto, fotografiada en el Hay Festival de Cartagena de Indias en 2016. Daniel Mordzinski

En la categoría de Trayectoria Profesional el jurado ha premiado a Alma Guillermoprieto (Ciudad de México, 27 de mayo de 1949). Una veterana periodista que ha retratado la realidad de Latinoamérica con especial foco en la inseguridad, los cambios políticos y la visión de los más desfavorecidos. Su carrera periodística comenzó a mediados de la década del 70 en The Guardian. Más tarde, comenzó a escribir para The Washington Post. En los años ochenta, fue jefa para América del Sur de la revista Newsweek. En la década siguiente comenzó a escribir reportajes en profundidad para las revistas The New Yorker y The New York Review of Books. El jurado ha destacado la capacidad de Guillermoprieto para hacer como mexicana un periodismo de alcance internacional, "con el que ha sabido transmitir las complejidades de la realidad latinoamericana en general y de su país en particular".

El jurado de esta edición ha estado presidido por la presidenta del CNIO, María Blasco, y formado por el escritor y catedrático José Álvarez Junco, la académica de Real Academia Española Inés Fernández - Ordóñez, la actriz Leonor Watling, el periodista Fran Llorente, la secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grynspan (que no estuvo presente pero intervino por teléfono en la reunión), Juan Luis Cebrián, presidente de EL PAÍS; Javier Moreno, director editorial de PRISA; Joaquín Estefanía y Jesús Ceberio, exdirectores de EL PAÍS y Antonio Caño, director de EL PAÍS. Como secretario, sin derecho a voto, ejerció Pedro Zuazua, director de comunicación de PRISA NOTICIAS.

Los Premios Ortega y Gasset, creados en 1984 por EL PAÍS y que llevan el nombre del pensador y periodista español, pretenden resaltar la defensa de las libertades, la independencia y el rigor como virtudes esenciales del periodismo y dar reconocimiento a aquellos trabajos que a lo largo de un año hayan destacado por su calidad.

Cada uno de los premios está dotado con 15.000 euros y con una obra del artista donostiarra Eduardo Chillida. Pueden optar a estos premios los trabajos escritos o gráficos publicados en español, en diarios y revistas de todo el mundo.

Los galardones se entregarán el próximo miércoles 11 de mayo en CaixaForum Madrid.