Rajoy pide apoyo político para afrontar las consecuencias del ‘Brexit’

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido apoyo político para afrontar las consecuencias negativas del Brexit y se ha comprometido a facilitar toda la información al Parlamento de la negociación sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Y ha recibido la petición y la oferta de PSOE y PNV para actuar de forma consensuada.

"Iremos al Parlamento siempre que nos lo pidan y cualquier persona que tenga a bien hacer alguna aportación en beneficio del interés general español, lo tendremos en cuenta", ha asegurado en respuesta a los portavoces del PSOE y del PNV, Antonio Hernando y Aitor Esteban, respectivamente, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Rajoy se ha comprometido a actuar "conjuntamente con el Parlamento" y ha explicado que difiere del Reino Unido en que en su opinión deben negociarse primero los términos de la salida y luego los de la nueva relación y no de forma conjunta como pretende el Gobierno de Londres.

"Hay que negociar primero los términos de la retirada y luego hablar de la relación futura. Negociar un paquete y que no haya acuerdo sobre nada hasta que no se acuerde todo" y "no negociar en paralelo", ha señalado.

Rajoy también ha discrepado con Reino Unido en la advertencia de que la lucha contra el terrorismo podría debilitarse. Tanto el presidente del Gobierno como los dos portavoces que le han preguntado han coincidido en que el objetivo debe ser preservar los derechos y la situación de los españoles que viven en el Reino Unido.

El socialista Hernando ha coincidido básicamente con Rajoy en evitar la negociación paralela entre la salida y la nueva relación. "No se puede estar con un pie dentro y otro fuera. Brexit es Brexit y no se pude estar ambos lados de la mesa. Primero se sale y luego se vuelve a llamar", ha señalado.

Además, el portavoz del PSOE ha pedido a Rajoy que en esas negociaciones cuente con todos los partidos y no actúe en solitario.

Aitor Esteban ha apoyado a Rajoy, pero ha expresado reservas y objeciones sobre asuntos de seguridad y, especialmente, el reconocimiento de la Ertzaintza.