Los equipos de Sánchez y López critican la tardanza en la entrega del censo y de la ponencia marco del PSOE

Representantes de las candidaturas de Patxi López y Pedro Sánchez han pedido la palabra en el comité federal del PSOE de este sábado para mostrar su malestar con la tardanza en la entrega de la ponencia marco. Tampoco conocen el censo de militantes, del que únicamente se les ha facilitado el número 177.902, de cara a las primarias del 21 de mayo, en las que se decide la secretaría general de los socialistas. No saben si estos incluyen a las Juventudes Socialistas y al PSC. "No sabemos cuál es el censo y no puedo votar algo que no conozco". Esta ha sido la síntesis que ha hecho Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, representante de la candidatura de Pedro Sánchez, para reflejar la discrepancia con los dos temas que han sido objeto de controversia, aunque la inmensa mayoría de los delegados del comité federal no ha puesto objeciones.

El máximo órgano de decisión entre congresos del PSOE ha empezado sin que se sepa el número de afiliados que contiene el censo. Los miembros del comité federal no han tenido ocasión de revisar tampoco la ponencia marco —se ha entregado a las 11 de la mañana, según atestiguan varias fuentes—, que será enviada a todas las federaciones para que los militantes puedan enmendarla con vistas al congreso de los días 17 y 18 de junio. Esta última queja sobre el desconocimiento de la ponencia la ha hecho Rodolfo Ares, representante de la candidatura de Patxi López. Ares también ha reclamado que se celebre más de un debate entre los candidatos.

Cinco miembros del sector crítico han tomado la palabra en el comité federal. Uno de ellos, José Luis Ábalos, secretario general de la provincia de Valencia y de la candidatura de Pedro Sánchez, se ha centrado en el censo. "No es posible recoger avales sin tener un censo cierto", ha manifestado. Tanto Rodríguez de Celis como Andrés Perelló, asesor jurídico de la candidatura de Pedro Sánchez, han criticado a la gestora por haber tardado tanto meses en garantizar que haya habido una "solución" sobre el censo. "Esta gestora ha tenido seis meses para solucionar el censo y no lo ha hecho", ha observado Perelló.