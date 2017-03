Javier Fernández y Albert Rivera se reúnen en Asturias en plena crisis de Murcia

El PSOE y Ciudadanos han avanzado este jueves en sus negociaciones para desplazar de la presidencia de Murcia a Pedro Antonio Sánchez, el líder del PP, imputado en el caso Auditorio. Justo un día después del inicio de esas conversaciones, Fernández recibirá a Rivera en Asturias. Aunque las dos partes niegan que ese aspecto esté incluido en el orden del día, fuentes cercanas al presidente de la gestora del PSOE subrayan su pleno apoyo a la posición negociadora de los socialistas murcianos, que apuestan por "un gobierno técnico" que no incluya a Podemos.

Que el partido de Pablo Iglesias vote a favor de la moción de censura pero no entre en el Ejecutivo es la clave para convencer a Ciudadanos de que se sume a la operación para acabar con el Gobierno del PP. Fuentes de la gestora recalcan que la reunión mantenida por ambas partes este jueves en Murcia es "un primer paso de mucha importancia" y que su objetivo es conformar un Ejecutivo "que convoque elecciones lo más tarde posible". Esa posición intermedia podría conciliar los intereses opuestos del PSOE (que quiere formar gobierno) y de Ciudadanos (que pide que se convoque elecciones anticipadas inmediatamente).

"Cuando Albert Rivera hace visitas institucionales se interesa por los asuntos de la Comunidad o ciudad que visita", aseguraron fuentes del gabinete del presidente de Ciudadanos. "Pero parece muy probable que aborden asuntos de la actualidad política".

Murcia no es el único tema que entra en esa categoría. Tras cerrar su acuerdo con Mariano Rajoy para apoyar los Presupuestos de 2017, Rivera insiste en la necesidad de que el PSOE "no bloquee" su aprobación y ofrezca al menos su abstención. Así lo ha dicho este jueves, mientras presentaba las partidas de su pacto con el PP, adelantadas por EL PAÍS. Rivera ha pedido a los socialistas "responsabilidad" y les ha instado a "que no pongan trabas" a la aprobación del proyecto. La gestora socialista, en cualquier caso, se mantiene firme en su negativa a facilitar la aprobación de las cuentas públicas de Rajoy.