Podem desoye a Iglesias y ratifica que no participará en el partido de Colau

La ejecutiva de Podem se ha ratificado este mediodía en su decisión de no participar en el partido de izquierdas que está auspiciando la alcaldesa Ada Colau. Albano Dante Fachin, secretario general de Podem, la marca catalana del partido, sostiene que las condiciones para confluir, que consideraron imprescindibles sus inscritos, no se dan en el nuevo espacio y que, por tanto, no darán el paso. "Se dice que es Fachin el que decide, pero es la gente de Podem la que decide", ha afirmado. Pablo Iglesias ha admitido esta mañana en el Congreso estar "profundamente decepcionado" con la situación, y ha instado a su dirección a alcanzar un acuerdo porque ese espacio para Podemos es "crucial". "Nosotros también estamos decepcionados", ha replicado Fachin. "Nos hemos volcado en este espacio igual que Iglesias. No tiene sentido haber salido a las plazas para acabar haciendo lo que se ha hecho toda la vida".

Nuet: "No sufráis; acabará bien y con Podem triturado" ÀNGELS PIÑOL Varios miembros de Podem han criticado a Joan Josep Nuet, líder de Esqurra Unida i Alternativa, por haber realizado este comentario, que ha acabado en las redes sociales: "No sufráis, acabará bien y con Podem triturado". El mismo diputado ha salido al paso de esas declaraciones para matizar: "La táctica negociadora está haciendo daño a Podem, creo. No me alegro. Eso quería decir en un chat interno", ha dicho. En declaraciones en el Parlament, Nuet ha instado también a Fachin a sumarse a la confluencia y ha sostenido que todos los socios no se han movido ni se moverán ni “un milímetro” y que no aceptarán sus exigencias. El diputado ha asegurado que, en su opinión, el problema real del conflicto es la "división interna" en Podem y ha defendido los requisitos que se les han fijado a los futuros afiliados para poder votar. “Lo que no puede ser es que una persona vote dos veces o que yo apunte a mis tíos y vote por ellos o que voten personas desde Andalucía o desde Galicia un nuevo partido catalán”, ha dicho en una declaración que cuestiona el sistema de votación que Podemos tiene implantado en toda España. Preguntado si estaba insinuando que se produce “tongo” en esas votaciones del partido morado, Nuet ha respondido que no pero sí ha hecho hincapié en la necesidad de ofrecer garantías en la seguridad de la votación. Fachin ha replicado a Nuet señalando que no sabía si en realidad quería decir que Pablo Iglesias fue elegido de forma "fraudulenta". "Yo no sé si mí tía votó a Iglesias.Pero le pido a Nuet más respeto. Entiendo que tiene mucha más experiencia que yo después de llevar más de 20 años con cargos públicos", ha zanjado.

Iglesias se enfrenta así a la rebelión de su marca en Cataluña mientras Podem sostiene que no queda margen para dar marcha atrás. Las votaciones para elegir de forma telemática a la dirección del nuevo partido empiezan, de hecho, a las 00.00 horas del día 1. El líder autonómico de Podemos en Cataluña, que ha comparecido junto a varios miembros de su ejecutiva, ha apelado a la seriedad de su organización y a que se inscribieron en la organización para defenestrar las formas de la "vieja política".

Podem sostiene que los otros tres partidos que participan en la confluencia -Barcelona en Comú, Iniciativa y Esquerra Unida- han incumplido los acuerdos a los que llegaron hace una semana: pactar un sistema de votación -los inscritos de Podem podían hacerlo a través de su propia web- y un código ético que los candidatos a dirigir el partido debían de firmar antes de concurrir a esas primarias. Según Fachin, no se ha aprobado ningún reglamento para votar; ni han visto el contrato de la empresa contratada para organizar la votación telemática o como evoluciona el censo o que solo se necesiten miembros de dos partidos para hacer la inscripción en el censo. Mientras se celebraba la rueda de prensa los otros partidos han suscrito el código ético.

Fachin ha cargado abiertamente contra las formas de la nueva organización y ha recordado que fue gracias a Podem que se vayan a celebrar ahora primarias, porque la intención inicial de sus exsocios era hacer una lista oficial y que se aprobara por "aclamación" en la que se incluyen las direcciones de todos los partidos. La suya, ha dicho, no incorpora a personas "famosas" pero, ha recalcado, quieren tanto el cambio como Xavier Domènech, el diputado que encabeza la lista "oficial". La decisión de retirar esa lista del proceso, afirma, ya es irrevocable.

Podemos observa desde Madrid cómo su marca catalana se ha partido, toda vez que la diputada autonómica y consejera estatal de Podemos, Jessica Albiach, errejonista, mantiene su lista en las primarias. Además, Vicenç Navarro, también consejero estatal, forma parte de la lista a la dirección de Xavier Domènech, el futuro líder del nuevo partido. Aunque el líder de Podem niega que la formación esté rota y sostiene que, en cualquier caso, se romperá cuando pierda sus convicciones. "¿Expulsar a Albiach del partido?", ha dicho repitiendo la pregunta. "Yo creo que cuando alguien que hace eso se autoexpulsa de una organización al no seguir lo que decidieron los inscritos en una consulta. Cada uno es libre. Es una cuestión de principios".

La dirección estatal de Podemos hace equilibrios para mantener el respeto a la autonomía de su formación catalana, al tiempo que le reclama que ceda. "Desde su total autonomía, sí que les instamos a que se sienten en la mesa y alcancen un acuerdo", ha reclamado a Podem la portavoz parlamentaria de Podemos y miembro de la Ejecutiva, Irene Montero. Poco después, Iglesias remarcaba que la decisión "le corresponde a Podem" y que va a respetar su "soberanía". "Vamos a respetar enormemente los procesos. No hemos intervenido y no vamos a intervenir", ha apuntado Iglesias. Por este motivo, Domènech ha defendido este jueves que Podemos sí está participando en el nuevo espacio, aunque no lo haga el secretario general.

"Espero que lo puedan reconsiderar, pero se presentan varias candidaturas, y algunas que vienen de Podemos. Lo que representa Podemos está participando", ha argumentado en una entrevista en la Cadena SER. Domènech, aliado de Iglesias, ha negociado mano a mano las últimas semanas con el líder de Podemos para tratar de sacar adelante el acuerdo catalán. El diputado cree que la dirección catalana de Podemos "ha decidido que no participa". En todo caso, la nueva formación política sigue adelante, ha avisado Doménecha a Podem. "Espero que puedan reconsiderar su decisión, pero más allá de que la reconsideren nosotros tiramos para adelante, porque esta confluencia ya tiene todos los elementos de todas las sensibilidades políticas", ha esgrimido.