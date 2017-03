Hallados muertos una mujer y sus dos hijos en un piso de Campo de Criptana

Los cuerpos de una mujer y de sus dos hijos menores de edad, un niño y una niña de ocho y cinco años, han sido hallados este miércoles en su vivienda de la localidad de Campo de Criptana (Ciudad Real) en un posible caso de violencia de género. La madre, según los primeros datos, ha muerto estrangulada y los niños, asfixiados. También han encontrado el cadáver del padre, fallecido tras precipitarse por la ventana. No hay denuncias por malos tratos.

El padre se llamaba Manuel José García Bustamante, tenía 47 años, nació en Ciudad Real y era trabajador municipal. La madre, Ana María Rosado, tenía 42 años y era de Alcázar de San Juan. Fuentes del Ayuntamiento de Campo de Criptana han indicado que el hombre es un conserje del Consistorio que esta mañana no acudió a trabajar.

Según los primeros datos de la investigación, el suceso se ha producido sobre las diez y cuarto de la mañana, cuando un vecino ha alertado de que un hombre se había tirado por la ventana desde un segundo piso de la calle Convento.

Al llegar, los medios sanitarios han certificado su muerte. Los efectivos policiales que han acudido al lugar han tratado de localizar a la familia, que no atendía a llamadas, no abría a la puerta y los niños no estaban en el colegio. Los agentes han llamado a un cerrajero y se han encontrado los cadáveres en la vivienda. A la espera de que las autopsias confirmen la causa de la muerte, parece que la mujer ha sido estrangulada y los niños, asfixiados.

Algunos vecinos, citados por la agencia Efe, han señalado que la madre estaba en tratamiento médico. La misma agencia, que cita a fuentes de la investigación, asegura que en la casa había un fuerte olor a gas butano.

Fuentes de la Guardia Civil han señalado que todo apunta a un caso de violencia machista aunque de momento se desconoce cuál era la situación de la pareja. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado que no existía denuncia ni antecedentes por malos tratos, y que ni la mujer ni su familia habían solicitado recursos del Ejecutivo regional.

De confirmarse como un crimen machista, esta mujer sería la víctima número 17 en lo que va de año y la quinta asesinada en Castilla-La Mancha, la comunidad que acumula más casos, según la estadística del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, actualizada al 2 de marzo y con un caso adicional en investigación. Además, hay ocho menores víctimas de la violencia de género, que ascenderían a 10 con este nuevo caso.