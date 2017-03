Homs seguirá en su escaño hasta que el Congreso reciba la orden de ejecutar su sentencia

Homs recibe en el Congreso, de mano de una secretaria judicial, la sentencia que le inhabilita durante 13 meses a ejercer cargos públicos. Uly Martín / ATLAS

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, está a la espera de recibir del Tribunal Supremo el auto de ejecución de sentencia de condena a inhabilitación para instar al diputado Francesc Homs a dejar su escaño. El dirigente de PDeCAT fue condenado el pasado jueves por un delito de desobediencia grave por celebrar la consulta del 9-N haciendo caso omiso de la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional. La condena por inhabilitación supone la obligación de que abandone su escaño de diputado y sea sustituido por el siguiente en la lista de PDeCAT en las últimas elecciones.

Aunque su defensa ya había sido informada de la decisión del Supremo, Homs ha recibido este martes personalmente la sentencia, llevada a su despacho del Congreso por una funcionaria judicial. Este trámite, con acuse de recibo al Tribunal, ha servido para que se ponga en marcha el proceso para aplicar la condena y reclamar la multa de 30.000 euros impuesta al todavía diputado.

La presidenta del Congreso recibió el viernes la resolución, pero los letrados de la Cámara le aconsejaron esperar al auto de ejecución de sentencia que debe emitir el tribunal sentenciador.

La sentencia es firme y no hay más recurso que la petición de amparo ante el Tribunal Constitucional, que no suspende la ejecución. En todo caso, la ley electoral recoge que las penas de inhabilitación se ejecutan aunque no sean firmes las sentencias.

En principio, Homs podrá estar presente en el pleno de esta tarde y por la mañana ha acudido a la Junta de Portavoces. "Tengo la conciencia tranquila" y "se nos persigue por nuestras ideas", ha asegurado.