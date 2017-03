Susana Díaz: “No hay buenos ni malos en el PSOE, los adversarios están fuera”

Susana Díaz confía en que las primarias le sirvan al PSOE para "dar fortaleza" al partido y "reencontrarse" con los ciudadanos. La presidenta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A ha afirmado que "los adversarios están fuera" del partido, "fundamentalmente en la derecha y en quienes quieren sustituir al PSOE", en alusión al PP y Podemos, en la primera entrevista que ha concedido, en Telecinco, tras presentar este domingo su candidatura a la secretaría general.

"Le he pedido a los compañeros regalarnos una primarias limpias. Compartimos una historia, un legado, valores (...) No hay buenos ni malos en el PSOE. Ese es el camino que nos va a llevar a la victoria", ha aseverado. Este es el discurso que mantendrá respecto a Pedro Sánchez y Patxi López hasta que las primarias se celebren el 21 de mayo.El congreso del partido está fijado para el 17 y 18 de junio. Si es la elegida, compatibilizará la secretaría general con la presidencia de la Junta de Andalucía. "Claro que sí. Yo tengo un compromiso con Andalucía y defender Andalucía no es incompatible con defender España", no ha dejado lugar a dudas. "¿Rajoy va a dejar de ser presidente del Gobierno porque es presidente del PP? ¿No, verdad?", ha planteado. Otro ejemplo que Díaz ha puesto es el de María Dolores de Cospedal, que es ministra de Defensa, secretaria general del PP y máxima responsable de los populares en Castilla-La Mancha.

Frente a sus críticos, que la atribuyen ser la candidata del establishment socialista frente a las bases, Díaz se ha mostrado "orgullosa de la historia del PSOE". "Para mí fue un honor que los mejores presidentes que ha tenido este país estuvieran [en la presentación de su candidatura] o grandes secretarios generales como Alfredo Pérez Rubalcaba. Aparte, había miles de compañeros que son tan compañeros como los que apoyan a Pedro Sánchez y Patxi López", ha observado la dirigente andaluza. Al recinto ferial Ifema acudieron Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, cuatro presidentes autonómicos y una docena de exministros, entre otros. "Fue un día de alegría, de emociones, en el que estábamos reivindicando el PSOE del pasado, del presente y del futuro", ha añadido la aspirante, "convencida de la decisión" que ha tomado de presentarse. "Me di cuenta de que era posible volver a ganar [las elecciones]", ha sentenciado.

Díaz ha reconocido que el desarrollo del comité federal del 1 de octubre, en el que Pedro Sánchez dimitió como líder del PSOE, no fue el mejor de un partido con 140 años de historia. "Nos dolió a todos", ha afirmado. "No se hizo bien en general, se cometieron muchos errores, pero hubo una votación sobre un congreso en 20 días y se rechazó. Y el secretario general tomó su decisión legítima", ha sentenciado. "Aquel día en esa puerta se llamó fascista a Eduardo Madina, que ha sufrido un atentado terrorista. Estoy convencida de que quien se lo llamó no era militante del PSOE", ha recalcado Díaz, que frente al "voto del rencor" pide el voto "de la esperanza y del futuro, de pasar página y devolver la autoestima a una organización que le ha dado los mejores años a este país".

El día que cayó Sánchez pretendía celebrar un congreso para resolver al liderazgo del partido el 23 de octubre. Ese día, finalmente, el comité federal aprobó el viraje del no a la abstención a la investidura de Mariano Rajoy. "Cuando uno no tiene posibilidad de formar Gobierno, lo que tiene que hacer es dejar que otros lo formen", ha argumentado tras afirmar que lo que hizo el PSOE fue "respetar la democracia" y permitir la formación de un Ejecutivo tras diez meses de interinidad. A continuación ha distinguido entre el programa de gobierno "radicalmente distinto" del PP y el de los socialistas. Ante la amenaza de un adelanto electoral, el PSOE "no aceptará ningún chantaje", ha manifestado. Rajoy, en una entrevista este fin de semana en EL PAÍS, rechaza que sea su intención.

La aspirante a la secretaría general del PSOE entiende que el remedio al auge de los partidos populistas de izquierdas o derechas es "más Europa". "La Unión necesita avanzar y a otra velocidad. La finalidad no podía ser la moneda única, era una meta volante", ha reflexionado. También cree que es necesaria la reforma constitucional que los socialistas vienen defendiendo. "El Estado de las autonomías ha dado lo que ha dado de sí", ha dicho. Díaz también ha puesto como ejemplo que el Senado "tiene que ser reformado y ser la voz de los territorios". Además se requiere una financiación "justa y solidaria, que garantice los servicios públicos".

Respecto a la crisis política e institucional en Cataluña, considera que "tiene solución pero hace falta mucha generosidad y diálogo". "[La CUP] genera división y ruptura, no ayudan a lo que necesita Cataluña y España. Necesitamos mucho diálogo y lo que se conoce como Granada", ha planteado.