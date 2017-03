El PSOE celebrará el 21 de mayo las primarias para la secretaría general

Ascensión Godoy, Javier Fernández y Mario Jiménez, hoy en Ferraz. Uly Martín

Poco a poco el proceso para la elección del nuevo secretario general del PSOE va aclarándose. El próximo sábado se reunirá el máximo órgano de este partido, el comité federal, para convocar las primarias el 21 de mayo y el congreso los días 17 y 18 de junio. En este último los delegados avalarán la decisión que los militantes hayan tomado en votación secreta sobre quién quiere que sea su líder.

La fecha del 21 de mayo aún no es oficial toda vez que la propuesta saldrá de una reunión de secretarios de organización de todas las federaciones que se reunirán este viernes en Madrid. Las fiestas determinan que la fecha sea el 21 para salvar el puente madrileño de San Isidro, entre el 13 y el 15 de mayo, y la celebración andaluza del Rocío del 28.

También por las vacaciones de Semana Santa el proceso sufrirá cierto retraso ya que los aspirantes no podrán recabar los avales imprescindibles para presentarse y tener la condición de candidatos hasta después de esas fechas. Esa recogida se efectuará entre el 17 y el 30 de abril y la campaña interna de los candidatos se realizará desde el 8 al 19 de mayo. Estas son las fecha oficiosas que maneja la comisión gestora que se ha reunido este lunes en Ferraz para convocar el comité federal del sábado, fecha imprescindible para echar a andar.

La financiación de la campaña de Sánchez

Entre tanto, el forcejeo de la gestora con el equipo de Pedro Sánchez continua por la financiación de su campaña. Este martes habrá una reunión solicitada para su equipo por el exsecretario general del PSOE para discutir sobre la continuidad de su campaña de financiación hasta que no sea precandidato, lo que no ocurrirá al menos hasta después del 1 de abril, cuando ya estén convocadas las primarias. Este no es el criterio de la gestora para la que el crowdfunding de Sánchez tenía que estar ya cerrado y tanto sus ingresos como la identidad de los donantes deben transferirse a la cuenta corriente que el PSOE le ha abierto al igual que ha hecho con Susana Díaz y Patxi López.

El portavoz de la gestora, Mario Jiménez, ha declarado que “las normas del partido tienen que cumplirse y a partir de esto queda la responsabilidad de quien tiene que hacerlo”. Esta ha sido la respuesta a reiteradas preguntas sobre si la gestora hará uso de su capacidad disciplinaria, como dirección del partido, para obligar o sancionar al equipo de Pedro Sánchez, o incluso a él mismo, en caso de que no cierre esa cuenta. “Hemos trasladado a todos los candidatos la interpretación que hace el partido y la asesoría jurídica de cómo se debe hacer pero hay otro territorio sobre el acatamiento de las normas del partido que esto rige para todo el mundo y que deberían cumplirse”, ha señalado sin sacar de dudas sobre si habrá sanciones aunque no parece que este sea el ánimo de la comisión gestora.

Habrá debates

No habrá cambios en las normas sobre las primarias en relación a las que se celebraron en 2014 y a las que se presentaron Pedro Sánchez, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias. En esa ocasión se celebró un debate entre los tres organizado por la dirección, entonces encabezada por Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque los procedimientos los articuló de desarrolló Óscar López,. Secretario de organización, y ahora miembro del equipo de Patxi López. Habrá debate, por tanto, organizado por Ferraz, al igual que lo hubo entonces. Tanto López como Pedro Sánchez hablan en plural aunque Mario Jiménez se ha referido exclusivamente a uno.