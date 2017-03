El Congreso estudiará si sanciona a un diputado de Podemos

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, llevará a la próxima reunión de la Mesa de la Cámara al diputado Diego Cañamero (Podemos) para que estudie si le sanciona o si, al menos, le apercibe públicamente. Según Pastor, el diputado podría haber intimidado en el hemiciclo al ministro de Justicia, Rafael Catalá, al inicio del pleno de este miércoles.

Cañamero se acercó al escaño del ministro portando dos carteles, uno con la imagen de Iñaki Urdangarín y otro con la de Andrés Bódalo, líder sindical andaluz condenado a tres años y medio de cárcel por agredir a un edil socialista en 2012 durante una protesta y contar con condenas previas. El diputado pedía explicaciones por el hecho de que el primero esté en libertad pese a ser condenado y el segundo esté en la cárcel.

Pastor comunicó a la portavoz de Podemos, Irene Montero, su decisión, cuando esta fue a verla tras un pequeño incidente al final del pleno. Pastor había pedido a Podemos “respeto institucional” y que retiraran camisetas colocadas sobre las bancadas con lemas sobre el agua y contra su privatización.

La presidenta del Congreso les dijo que el hemiciclo no es un “tendedero”.

Podemos también tuvo protagonismo en el pleno como consecuencia de las inusuales palabras pronunciadas por su líder Pablo Iglesias en la sesión de control, cuando preguntaba al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. “Le traía a usted sin cuidado. Pero como usted maneja la prosa de Lope con destreza, he estado yo reflexionando sobre la expresión que utilizaría usted. Tiene usted varias opciones: ‘Me importa un comino el informe de los letrados, me importa un pimiento, me importa un huevo, me importa un rábano o me importa un pepino’. Incluso tiene usted otras fórmulas más directas: ‘Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la refanfinfla’, e incluso he encontrado una, si los señores de la bancada del PP que acaban de insultar a un compañero mío me permiten terminar, que creo que se adapta perfectamente a su estilo: ‘Me la bufa’. A usted el informe de los letrados, se la bufa”, dijo en referencia al informe de los letrados del Congreso, adelantado por EL PAÍS, que pide limitar la capacidad de veto del Gobierno a iniciativas de la oposición.