El Tribunal Constitucional elige presidente al conservador González Rivas

El Tribunal Constitucional tiene nuevo presidente. El pleno, renovado tras la incorporación la semana pasada de los cuatro magistrados designados por el Senado -Ricardo Enríquez, Alfredo Montoya, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer-, ha elegido al conservador Juan José González Rivas para ocupar la presidencia y a la catalana Encarnación Roca para la vicepresidencia. Los dos han sido elegidos en primera votación y con idéntico resultado: ocho votos a favor y cuatro abstenciones.

El resultado no ha deparado sorpresas y ha situado al frente del Constitucional a los dos candidatos que se consideraban favoritos. En principio, cualquiera de los 12 magistrados del Constitucional podía aspirar a la presidencia, pero siempre se ha seguido una regla no escrita según la cual el presidente es elegido entre los magistrados que se encuentran en el último tercio de su mandato. En esta situación había cuatro: los conservadores Andrés Ollero y González Rivas; y los progresistas Fernando Valdés y Roca. Lo habitual es también que el presidente salga de la corriente mayoritaria del tribunal (actualmente la conservadora) y el vicepresidente de la minoritaria, aunque en este caso no ha sido así porque Roca, pese a que fue propuesta para acceder al tribunal por el PSC, ha compartido criterio con la mayoría conservadora en mucho de los asuntos deliberados en los últimos años.

Antes de que se abriera el procedimiento de renovación Ollero era considerado claramente como el candidato preferido por el Gobierno, pero su currículum político (17 años de diputado del PP) le complicaban la elección al frente de un tribunal que lucha desde hace años por defender su autonomía frente a las acusaciones de politización. Ante esta situación, ganó fuerza la candidatura de González Rivas, exmagistrado de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y de perfil muy conservador. Nombrado magistrado del Constitucional en 2012 a propuesta dle PP, González Rivas fue uno de los magistrados que firmaron un voto particular en contra de la sentencia que avaló el matrimonio homosexual.

La vicepresidencia ha recaído, como se pensaba, en Encarnación Roca, que en su día fue propuesta como magistrada por el PSC pero que se ha alineado con el sector mayoritario en casi todos los asuntos clave del tribunal. Según fuentes consultadas, esta situación ha dividido el resultado final de la votación en dos bandos claramente diferenciados en el tribunal: los siete magistrados conservadores más Encarnación Roca han votado a favor de González Rivas y la propia Roca y los cuatro de tendencia claramente progresista (Fernando Valdés, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer) se han abstenido.