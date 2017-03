La fiscalía retira la acusación por abusos contra el principal encausado del caso Romanones

El abogado de la acusación particular y los padres del denunciante del 'caso Romanones'.

El fiscal encargado del caso Romanones, Francisco Hernández, ha retirado su acusación contra el padre Román Martínez, para el que pedía nueve años de prisión y una indemnización de 50.000 euros por presuntos abusos a menores en Granada, al no ver "concluyentes" las pruebas ni los testimonios que se han analizado en las distintas sesiones del juicio, celebrado este marzo.

"No se puede condenar a una persona si no hay pruebas ni con móviles distintos en las versiones que han dado los distintos testigos", explica el fiscal Hernández en la presentación de las conclusiones finales después de que hayan testificado 39 personas. Las acusaciones particular y popular mantienen su petición de 26 y 15 años de cárcel para el padre Román, por lo que el juicio sigue adelante a la espera del veredicto.

"Dependemos de fuentes ajenas para llegar a la verdad y aquí hay contradicciones que no esclarecen nada. Tampoco las pruebas periciales sobre la mancha que Martínez pudiera tener en el pene, de la que hablaba el denunciante", aclara Hernández. El fiscal también manifiesta que "había distorsión de la realidad" por parte de Daniel, -nombre con el que se identifica al denunciante- y actuaciones "extrañas" en su conducta. "No es lógico que tarde tanto en denunciar ni que se fuera de Erasmus en un momento crítico y previo a la denuncia que se presenta en octubre de 2014 (...); desde 2009 a 2014 Daniel trata el tema con personas y no presenta ningún trauma", aclara Hernández.

Para el fiscal, que pedía inicialmente nueve años de cárcel para Román Martínez por un delito de abuso sexual con agravante de acceso carnal, ya había "contradicciones continuas en todos los interrogatorios llevados a cabo durante la instrucción". "Queríamos que el juicio se llevara a cabo y que fuera público", explica el fiscal, quien añade: "Desconocemos la verdad. Sólo sabemos que hay 12 declaraciones distintas de las que no podemos concretar nada", ha declarado Hernández ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada. "Esto nos puede hacer pensar que existía un clima sexual. Pero no tenemos la verdad acerca de que fuera o no consentido ni si existió con Daniel. Sólo sabemos que hay ambigüedad en las declaraciones y en la acusación", ha añadido.

Con relación al resto de personas que Daniel había incluido como "víctimas de abusos" por el clan de los Romanones, el fiscal añade: "Nadie ha corroborado estas declaraciones del denunciante. Todos aseguran que no había abusos", asevera Hernández.

Las acusaciones particular y popular sí mantienen sus posiciones. El letrado del denunciante justifica 10 años de cárcel para Román por "acceso carnal" y 16 por "dos delitos continuados y relacionados con masturbaciones y felaciones". Desde la acusación popular, representada por la Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (PRODENI), el abogado Juan Pedro Oliver matiza: "En este tipo de situaciones no puede haber certezas. Están los sentimientos por encima de la razón".