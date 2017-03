Sánchez mantendrá su financiación hasta que el PSOE convoque primarias

Acuerdo de tres de las cuatro partes. Los representantes de Susana Díaz y Patxi López, aspirantes a la secretaría general del PSOE, aceptaron las normas que la gestora les planteó ayer, mientras que los de Pedro Sánchez cuestionaron el modelo de control de financiación de las campañas a través de cuentas compartidas con el partido. De entrada, Sánchez no va a abandonar el sistema de crowdfunding (financiación por microdonaciones) hasta que no se convoquen las primarias en abril. Esa posición no se puso de manifiesto en la reunión sino fuera de la misma y en voz del jurista Andrés Perelló, que no había participado en el encuentro. La gestora no se da por enterada al no haberse manifestado en la reunión.

Después de las dos horas largas de reunión en la sede del PSOE no todo quedó cerrado. Durante más de 50 minutos los representantes de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, secretario de Organización de los socialistas navarros y Francisco Salazar, militante sevillano, se reunieron en una dependencia de Ferraz de la planta baja, la antigua cafetería, ahora sin uso, con el abogado valenciano Andrés Perelló, del equipo de Sánchez, de larga trayectoria política e institucional. El diálogo fue entre ellos pero con los móviles a pleno rendimiento. En la reunión los representantes de la gestora, Mario Jiménez, portavoz, y la adjunta a Organización, Laura Seara, les habían entregado un informe del catedrático Diego Marín – Barnuevo, sobre la financiación de los partidos. No cabe la apelación a la protección de datos, que alude el equipo de Sánchez, para no dar trasvasar a los donantes de su campaña a una cuenta del partido, ya que las donaciones anónimas están prohibidas. El encuentro fue cordial y afable, según todas las partes, y se despidieron con “la sensación” de que el acuerdo era casi seguro, una vez que los representantes de Sanchez estudiaran el documento por lo que se emplazaron a una nueva reunión. Miembros de la gestora aseguraron anoche que les supuso una sorpresa la declaración de Andrés Perelló, actuando de portavoz cuando no había estado en la reunión, a la que podía haber asistido sin problema. Esta es la razón que esgrimen para decir que de momento no se dan por enterados de que Sánchez va a mantener el sistema de recaudación ya iniciado hasta la convocatoria de las primarias.

“Mantenemos el crowdfunding hasta que haya una situación de primarias convocadas en las que volveremos a hablar. Hoy no se acaba el mundo, hay un mañana”, señaló Perelló. “Nuestro crowdfunding no puede entregar el dato de un solo aportante sin su consentimiento. Sí que aporta las cuantías, los ingresos, los gastos, todo”, explicó Perelló. “Vamos a someternos con voluntad democrática a la normativa del partido cuando entre en vigor, pero no podemos paralizarlo ahora porque dejaríamos sin cobertura jurídica, sin protección de datos y sin cobertura fiscal a los donantes”, señaló.

En la reunión, que terminó cordialmente, quedó claro por parte de la dirección interina que el sistema de financiación de las campañas de los precandidatos se canalizará a través de cuentas compartidas del partido y de cada uno de los aspirantes a la secretaría general, de acuerdo con la ley de financiación de partidos de marzo de 2015. Esta decisión es irrevocable y, además, aceptada por los equipos de Susana Díaz y Patxi López.

Antes de que compareciera Perelló le habían precedido Óscar López, representante de Patxi López, junto a Rodolfo Ares, representantes de Patxi López que en ningún momento pusieron en duda las reglas del partido: “En el PSOE no hay financiación ilegal, eso le pasa al PP”, señaló López.

La misma sintonía con la gestora mostraron Juan Cornejo y Pilar Alegría, representantes de Susana Díaz. Fue la secretaria de Organización de los socialistas aragoneses quien tomó la palabra en nombre de la precandidata.

La dirección interina tampoco aceptará el sistema de voto electrónico, pero sí la regulación de los debates como pidieron los equipos de López y Sánchez. También se acordó estudiar si hay incidencias en la afiliación como manifestaron los representantes de Pedro Sánchez, después de centralizar incidencias a través de la plataforma Recupera Socialismo.

Algo de humor quiso poner Andrés Perelló. Este dijo que Sánchez es “el tercer resucitado” tras “Cristo y Lázaro”. Y añadió: “No hemos quemado cajeros ni tumbado autobuses”.