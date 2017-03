La gestora del PSOE impondrá su modelo de financiación a pesar del rechazo de Sánchez

La primera reunión entre la comisión gestora y los equipos de los precandidatos a la secretaría general del PSOE dará el tono del discurrir de la larga precampaña hasta llegar a las primarias, que se celebrarán a finales de mayo, y al congreso de junio. A las cinco y media de la tarde el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, responsable de Organización, recibirá a los representantes de Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López para establecer las reglas del juego hasta que el proceso empiece de verdad. Esto ocurrirá a primeros de abril, cuando un comité federal convoque oficialmente el congreso.

La celeridad con la que se han presentado dos de los candidatos, primero López y después Sánchez, ambos en enero —Susana Díaz lo hará el próximo domingo—, ha obligado a activar procedimientos no previstos, sobre todo para sufragar cuatro meses de campaña.

Sánchez puso en marcha un sistema de financiación de su campaña por proyectos, a través de cuatro bloques, para los que ya ha recabado más de 80.000 euros. Este martes se le va a pedir que entierre ese sistema y canalice los recursos a través de las cuentas corrientes que la gestora, como dirección del partido, ha abierto a los tres aspirantes.

López pide tres debates entre los candidatos Solo en una petición a la gestora se empeñarán Óscar López y Rodolfo Ares, representantes de la candidatura de Patxi López: los debates entre los aspirantes a la secretaría general del PSOE. Quieren al menos tres. Los representantes de López propondrán este martes a Mario Jiménez, portavoz de la dirección interina socialista, y a sus compañeros de las candidaturas de Susana Díaz y Pedro Sánchez que el partido organice en Ferraz debates los tres lunes previos a la votación de las primarias. "No queremos discutir sobre la financiación de las campañas ni poner en duda los censos; queremos que todo sea transparente, que haya igualdad de oportunidades, pero, sobre todo, que los militantes puedan tener un juicio cabal sobre distintas propuestas para el país", dice Óscar López. Él organizó en 2014 las primarias entre Pedro Sánchez, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias, al ser entonces el secretario de Organización. Hubo un debate abierto en la sede del PSOE.

¿Es una orden, es una sugerencia?, se preguntaban retóricamente miembros el equipo de Sánchez el pasado jueves al recibir la carta de la gestora con las indicaciones al respecto. Este martes sabrán que es una orden, que no hay discusión al respecto, según señalan en la comisión gestora.

La dirección interina del partido defiende que las donaciones hay que enmarcarlas en la ley de control de la actividad económica y financiera de los partidos de 2015, que en su artículo 4 establece que debe abrirse una cuenta única y exclusiva para las donaciones. La actividad de las primarias se enmarca dentro de las que desarrolla el partido, por lo que a quien el Tribunal de Cuentas podría pedir explicaciones es al PSOE, argumentan en la gestora.

El equipo de Sánchez, que coordina Adriana Lastra, tratará de demostrar este martes, con documentos jurídicos, que su sistema no contraviene en nada la legalidad. En nombre de Sánchez estará en la reunión Santos Cerdán, secretario de organización en Navarra, y el sevillano Francisco Salazar, cercano al alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano. Serán los únicos asistentes a la reunión que pongan objeciones al sistema que propone la gestora; defenderán el suyo por transparente y por estar sometido al control de la agencia tributaria, según fuentes de esa candidatura.

Los equipos de López y Díaz sí asumen el modelo de la gestora. "Ninguna objeción a las normas de procedimiento que marque el partido", señala Óscar López, quien, con Rodolfo Ares, será el representante de Patxi López en la reunión. Ellos pedirán únicamente que se garantice "la igualdad de oportunidades y la transparencia". Tampoco pondrán objeciones Juan Cornejo, secretario de organización del PSOE andaluz, y Pilar Alegría, que ostenta ese mismo cargo en el socialismo aragonés, representantes de la candidatura de Susana Díaz.

Identidad de los donantes

A la presidenta de Andalucía y a Patxi López les parece bien disponer de una cuenta corriente cuya titularidad compartirán con el partido. De esta forma, el PSOE se garantiza conocer la identidad de los donantes y a qué se destinan los ingresos obtenidos. El equipo de Sánchez replicará que los casi 3.000 donantes de su candidatura pueden querer preservar su identidad y que les ampara la ley de protección de datos.

El censo y las afiliaciones de las últimas semanas serán otro motivo de controversia. Seguidores de Sánchez denuncian en las redes sociales que tienen dificultades para afiliarse y que no reciben la carta de pago una vez que se han inscrito. El voto telemático, también reclamado por Sánchez, será el tercer elemento en discordia. La gestora lo rechaza, ya que ese procedimiento no se ha seguido nunca y no figura en el reglamento de primarias. Sí lo estudiarán para la siguiente ocasión.