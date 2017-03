El Gobierno rechaza la vía escocesa de Puigdemont y Junqueras

El Gobierno rechaza la posibilidad de llegar a un acuerdo para la celebración de un referéndum en Cataluña a semejanza de lo ocurrido en Escocia porque recalca que, a diferencia de este caso, en España ni el Gobierno ni el Parlamento pueden negociar algo que corresponde al conjunto de los españoles. Fuentes del Ejecutivo consultadas por Efe responden de esta forma a la propuesta planteada por el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras en un artículo firmado por ambos en EL PAÍS en el que reclaman al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la negociación de un referéndum acordado y le reprochan su ausencia de diálogo.

El Gobierno, según las fuentes citadas, muestra su extrañeza por esa acusación cuando considera que son los dirigentes independentistas "quienes han hecho de la falta de diálogo y de la imposición la tónica general de su gestión". Además, lamenta que los independentistas insistan en pedir un referéndum que no se puede negociar.

El exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba ha criticado también a los máximos dirigentes de la Generalitat de Cataluña que pidan diálogo, incumpliendo la ley y no admitiendo los requerimientos del Tribunal Constitucional, y cambiando el reglamento de su Parlamento para aprobar una ley de desconexión. Rubalcaba se ha pronunciado de esta forma en la Ser donde ha sido preguntado por el artículo.

"Pido diálogo –ha dicho Rubalcaba– pero si el TC dice esto, yo no cumplo: es una forma peculiar. Pedir diálogo cuando se está cambiando el reglamento del Parlamento de Cataluña para aprobar una ley de desconexión exprés en un tema como este, y poniendo patas arriba todo el reglamento de la Cámara, es una forma peculiar de reclamar diálogo". "Vamos a dialogar porque quiero que me des lo que yo quiero y si no me lo das ya sabes que lo voy a hacer en cualquier caso de manera empecinada te pongas como te pongas... hombre, esto es peculiar", ha continuado.

El ex secretario general del PSOE cree que hay dialogar y votar y por eso, según ha dicho, los socialistas apostaron por reformar la Constitución para reconocer mejor la singularidad de Cataluña, que, a su juicio, "la tiene mal reconocida en estos momentos". "Y después votemos todos los españoles el conjunto de la Constitución, y los catalanes votarán su propio Estatuto en ese marco de nuevo reconocimiento de su singularidad", ha proseguido Rubalcaba, que está convencido de que el Estado tiene que hacer una oferta, por tanto, al conjunto de los españoles y de los catalanes.

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha calificado de "disparatado" y "sin pies ni cabeza" el artículo del presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vicepresident Oriol Junqueras, y ha dicho que "al mil por cien no se celebrará ningún referéndum en Cataluña". Por su parte, Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dicho: "Estoy a favor siempre de hablar pero lo que no se puede pedir es algo que es ilegal y que va en contra de la Constitución". Para Cifuentes es muy contradictorio que se pida diálogo al mismo tiempo que se imponen las condiciones y considera necesaria una reflexión global sobre qué ha fallado para que una parte muy importante de Cataluña se quiera marchar de España.

Inés Arrimadas, portavoz nacional de Ciudadanos y líder de la oposición en Cataluña, ha afirmado: "La carta de hoy en EL PAÍS es el reconocimiento de Puigdemont y Junqueras de su fracaso; piden a gritos una salida al laberinto que construyeron porque no saben salir; los mismos que dijeron que iban a declarar la independencia en 18 meses porque ya habían ganado el supuesto referéndum de las elecciones hoy vuelven a la pantalla pasada de referéndum".

Según la portavoz de Ciudadanos, "Puigdemont mintió a todos los catalanes diciendo que Rajoy no le recibía y luego nos enteramos de que se veían a escondidas". "Ante quienes no tienen palabra, ni credibilidad, ni proyecto para Cataluña, defendemos un Gobierno de cambio que ponga en el centro la solución a los problemas reales. El juego ha terminado para los que llevan años fomentando la división de los catalanes", ha añadido.