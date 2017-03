El Gobierno asume que tendrá que sacar los Presupuestos sin el PSOE

El revolcón político con el decreto de la estiba ha refrescado esta pasada semana a Rajoy su frágil estabilidad parlamentaria en plena vorágine de los congresos del PP y con una repleta agenda como líder internacional. Pero en el Parlamento avanza su mandato y el PP cada día tiene menos socios fiables. Los próximos meses serán aún más esclarecedores y definitivos.

El Gobierno tramitará el proyecto de Presupuestos con 13 fechas y votaciones clave entre el 31 de marzo y el 23 de junio, aún sin apoyos y con la incógnita de las primarias y el congreso del PSOE del que tendrá que salir nuevo líder. A la semana siguiente deberá tramitar el techo de gasto para 2018 como exige el compromiso con los socios europeos.

Como casi todos los presidentes, Rajoy también quiere en su segunda legislatura viajar más para presumir de cómo está España. En Berlín, Bruselas, Roma, Malta o Brasil se siente seguro y a veces envidiado. El próximo fin de semana participará en la capital italiana en la conmemoración del 60º aniversario de la Unión Europea y la siguiente semana será uno de los pocos presidentes que estará en el Congreso del PP europeo en La Valeta (Malta) sin inciertas elecciones o grandes amenazas internas a la vista. En sus últimos mítines Rajoy ha recomendado como siempre hablar bien de España y ahora también de Europa.

Las caras de desconcierto de Rajoy el jueves en el Congreso, cuando salió derrotado su decreto ley para regular según las normas europeas el sector de la estiba, no eran exactamente de sorpresa. Su decepción con el PSOE y Ciudadanos, partidos a los que lleva cortejando desde hace meses, fue enorme, ya que considera que no estuvieron a la altura.

Luego les achacó falta de responsabilidad y el riesgo de que España pierda crédito en Europa por incumplir una sentencia europea. En privado, sin cámaras ni micrófonos, Rajoy aclaró este pasado fin de semana durante alguno de los congresos regionales del PP que el drama no es para tanto: “La situación no es tan mala, no nos llevamos tan mal”. Aunque luego precisó que “lo fetén” y con lo que había que quedarse eran los reproches que había dedicado en público a los partidos en la oposición.

Contactos prioritarios

Si la política es en parte teatro, la función que toca ahora será la muy determinante tramitación de los Presupuestos para 2017, año que ya está en curso. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aclaró esta semana a EL PAÍS que el calendario se va a mantener y también la prioridad en los contactos en marcha con los futuros socios: Coalición Canaria, el PNV, Ciudadanos y el diputado de Nueva Canaria, Pedro Quevedo.

Esos partidos suman con el PP, Foro Asturias y UPN los 175 escaños necesarios para salvar todas las trincheras parlamentarias, que no serán pocas: 13 sesiones con sus correspondientes votaciones en comisiones y plenos del Congreso y el Senado hasta llegar a la votación final —con unas 30 secciones diferentes del Presupuesto— en la Cámara baja en la semana del 19 al 23 de junio.

Las fechas están tan tasadas porque el Gobierno tiene el compromiso de aprobar, pase lo que pase en el Congreso, el techo de gasto para todas las Administraciones Públicas del presupuesto de 2018 que exige Bruselas en el Consejo de Ministros del viernes 30 de junio.

Montoro reafirmó que esas son las fechas señaladas y que no se cambiarán. Según el ministro, las negociaciones van por buen camino con Coalición Canaria, Ciudadanos y PNV. También avanzó que convocará personalmente al diputado canario Pedro Quevedo. El Gobierno ve mucho más complicado, casi imposible, cualquier acercamiento al PSOE, partido que elegirá a su nuevo líder entre mayo y junio, meses definitivos para la aprobación del Presupuesto.

Los planes del Gobierno para sellar alianzas para las cuentas públicas parecen encarrilados. Portavoces de Coalición Canaria y Ciudadanos han mostrado su disposición al acuerdo si se cumplen las medidas y las inversiones pactadas. El PP y el PNV han logrado un primer entendimiento para impulsar las cuentas vascas y Aitor Esteban (portavoz nacionalista en el Congreso) se mueve muy fluidamente por los despachos de todos los ministros.

Pedro Quevedo, que siempre se ha mostrado muy contrario a Rajoy, ha aclarado que ahora no es el momento adecuado para poner fin a la legislatura y que a cambio exigirá algo más que “un poquito de propaganda” o “alguna especie de propina”.