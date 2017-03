El Gobierno vasco dice que hará todo cuanto esté en su mano para el éxito del desarme

El Gobierno vasco concede credibilidad al anuncio de desarme de ETA. El lehendakari, Iñigo Urkullu ha dicho en San Sebastián que “va a hacer todo cuanto esté en su mano para que el desarme llegue a buen puerto, aunque ha lamentado que “no todo esté en su mano". Tras explicar que el Gobierno vasco ha estado directamente informado, ha pedido discreción para preservar el proceso. “El Gobierno vasco otorga credibilidad y en la medida de sus posibilidades ha venido coadyuvando su impulso. Se dan las condiciones para explorar esta opción y estaremos vigilantes, y haremos todo cuando esté en nuestras manos para que llegue a buen puerto aun cuando no todo esté en su mano”, ha dicho.

El lehendakari ha emplazado al Gobierno español y francés a que tengan la altura de miras suficiente para, alejados de los focos” lograr el ansiado “por la sociedad vasca “ desarme ordenado de ETA.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha reclamado "cautela y prudencia" ante el anuncio de la entrega total de armas de ETA: “La posición del Gobierno no ha variado nada desde que llegó en diciembre de 2011; ETA lo que tiene que hacer es desarmarse y disolverse y esa posición no ha variado nada, ni un centímetro, en seis años”. El ministro ha insistido en que el Gobierno “no especula sobre voluntades y deseos de las organizaciones terroristas” y tampoco hace mucho caso de “filtraciones que dicen que se van a producir hechos que todavía no se han producido y que dicen que ETA va a hacer y todavía no ha hecho nada”.

La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, ha manifestado su deseo de que el desarme “se haga con plenas garantías, con seguridad y con legalidad, para que las distintas fuerzas policiales puedan hacerse cargo del material y ponerlo en manos de la Justicia, a fin de contribuir al esclarecimiento de los asesinatos que aún están sin resolver”. Mendia considera que el anuncio llega muy tarde, “tarde para casi un millar de asesinados, para miles de heridos, de amenazados, ha recordado a “todas las personas que han sufrido a ETA”, y ha asegurado que “los socialistas, como socios del Gobierno vasco, seguiremos trabajando en el reconocimiento y reparación de todas y cada una de esas víctimas, de las provocadas por ETA y de las provocadas con la excusa de ETA”.

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, se ha congratulado de que “de una vez por todas” ETA anunciara su desarme a través de un proceso que, a su juicio, parece ser "unilateral, irreversible y completo". El portavoz del PNV ha mostrado su deseo de que, tras las circunstancias que han concurrido en "anteriores intentos" de desarme, el que ahora va a desarrollarse pueda ser "seguro". El parlamentario del PNV ha afirmado que cinco años y medio después del anuncio del cese definitivo de la actividad terrorista por parte de ETA, "venía siendo hora" de que la banda diera este paso. Por ese motivo, ha mostrado su deseo de que esta "noticia positiva" pueda llegar "a buen puerto". "Parece que estamos ante un proceso fiable, que se va a poder verificar, y que lo van a poder constatar ámbitos institucionales como los que directamente se han implicado en la verificación", ha manifestado. Entre los agentes que pueden participar en este proceso, ha citado la llamada Comisión Internacional de Verificación o la agrupación de electos del País Vasco francés.

Por su parte, el portavoz de EH Bildu y secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, ha manifestado su confianza en que los Estados español y francés “no pongan obstáculos” a un desarme “definitivo e integral” de ETA y ha pedido la implicación de los Gobiernos vasco y navarro para que “este capítulo se cierre de forma ordenada”. Para el portavoz de la coalición, el anuncio es “una buena noticia” que espera que “se desarrolle hasta el final y de manera integral”. "Este país espera que ese capítulo se cierre de manera ordenada. Esperamos que no se pongan obstáculos en un momento histórico para el país", ha afirmado. Otegi ha insistido en que confía en "la implicación de las autoridades vascas" así como de comunidad internacional y la sociedad civil.

Para el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, “las fuerzas políticas y el Gobierno deben dialogar y trabajar decididamente, para que logrado el fin de la violencia y lograda la paz, sea una paz con memoria y fuertemente consolidada que permita mejorar la convivencia que ya se ha mejorado extraordinariamente en el País Vasco”.

El portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha asegurado que el Gobierno central tiene “el deber político y moral” de participar en el desarme de ETA. En declaraciones a Radio Euskadi ha coincidido en que el anuncio de desarme tenía que haber llegado “hace tiempo y que es imprescindible que sea completo, verificable, unilateral y con garantías de seguridad”.

El secretario general del partido, Pablo Iglesias, ha considerado el desarme una "buena noticia para la paz y la convivencia". Al mismo tiempo, a través de un tuit, ha recordado a las víctimas.

Que ETA se desarme es una buena noticia para la paz y la convivencia. Estamos con todas las víctimas y por el fin de la excepcionalidad — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 17 de marzo de 2017

Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha afirmado en Zaragoza que el desarme “viene a ser la confirmación de esa derrota” y ha pedido “prudencia” para constatar que es cierto. “Los demócratas conseguimos que la violencia dejara de ser una pesadilla para el conjunto del país”, ha dicho Díaz, quien también ha lamentado que el desarme no se haya producido mucho antes.