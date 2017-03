El PSOE afronta las primarias en un clima de desconfianza

Aún no se han convocado oficialmente las elecciones primarias para la secretaría general del PSOE, pero la desconfianza se ha instalado entre los aspirantes como punto de partida. La comisión gestora se reunirá la próxima semana con representantes de los precandidatos Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López para escuchar sus peticiones, y sus resquemores, al tiempo que pedirá respeto a las reglas ya establecidas. Entre ellas, que los militantes voten presencialmente y no puedan hacerlo telemáticamente, como pedirá el equipo de Sánchez con la anuencia de los representantes de López.

Las conversaciones entre representantes de la gestora, especialmente su portavoz, Mario Jiménez, con miembros de los equipos de los precandidatos Pedro Sánchez y Patxi López se están produciendo pero solo para tantear cómo van las cosas, no tienen carácter oficial. Sí tendrá relevancia, sin embargo, la reunión que mantendrán la próxima semana en la sede federal del partido en la madrileña calle de Ferraz porque será la primera vez que las acusaciones veladas y los resquemores podrán hacerse cara a cara. También las peticiones.

El caballo de batalla principal será la demanda del equipo del exlíder socialista para que se pueda votar telemáticamente. No es eso lo que marca el reglamento que aprobó el congreso de julio de 2014 en el que fue elegido el equipo de Sánchez tras su victoria dos semanas antes en las elecciones primarias. El portavoz de la gestora no deja muchas puertas abiertas a la reconsideración del reglamento: “Las normas del partido están fijadas tanto para los avales como para las primarias. Los primeros sí se pueden recoger telemáticamente, pero no el voto”, señaló este miércoles Jiménez en Los Desayunos de TVE. “No cabe, una vez que ya se ha puesto en marcha el procedimiento, por lo menos los calendarios de ese procedimiento, con un proceso prácticamente en marcha, alterar las normas”, continuó, sin dejar dudas a que no se va a cambiar.

No es un argumento, sin embargo, que acepten los miembros del equipo de Sánchez puesto que el proceso aún no ha empezado oficialmente y hay dos meses por delante —los militantes no votarán hasta últimos del mes de mayo—.

Decisiones de calado

Así lo señala Alfonso Fernández de Félix, coordinador de la campaña del ex secretario general, para quien este cambio es muy pequeño en relación a otras decisiones adoptadas por el PSOE en los últimos tiempos, para empezar las propias primarias.

“Si se pudo el todo, ¿cómo no se va a poder organizar el voto telemático que ya se hizo en la consulta sobre el acuerdo con Ciudadanos?; si en un comité federal se pudo cambiar la decisión de un programa electoral de no facilitar el Gobierno al PP...” y continúa con la enumeración de decisiones de calado tomadas en los últimos tiempos. Desde el equipo de Patxi López no se hace una gran batalla sobre este asunto pero, en principio, estarían de acuerdo en que se pudiera votar telemáticamente una vez establecidas todas las garantías.

La petición del voto telemático la formulará la próxima semana en la reunión de la gestora su representante en materia de Organización, Santos Cerdán, secretario de Organización de los socialistas navarros. Del lado de Patxi López acudirá el senador Óscar López, que era secretario de Organización con Alfredo Pérez Rubalcaba y quien organizó desde la ejecutiva las primarias entre Sánchez, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias.

Preocupación por el censo

El equipo de Sánchez también transmitirá la preocupación existente por las dificultades que hay para afiliarse en algunas zonas, mientras que en otras no hay incidencias. El censo se cerrará cuando se convoque el congreso, lo que ocurrirá seguramente en un comité federal del 8 de abril.

“Si no se permite el voto telemático, ¿dónde votarán los militantes que se han afiliado vía Internet en una agrupación virtual que depende de la ejecutiva federal?”, se pregunta Fernández de Félix. La dirección interina responde que a todos ellos se les asignará una agrupación física.

En la gestora recibieron un informe de la plataforma Recupera Socialismo, que apoya a Sánchez, con algunas incidencias que la dirección comprobó que eran ciertas. Pero ahora niegan que esté ocurriendo nada anómalo. “Respeto” a las normas, “honestidad y lealtad” entre los aspirantes y entre compañeros, es lo que Mario Jiménez va pedir a los equipos de los tres precandidatos.