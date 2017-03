Cómo de improbable era la remontada del Barcelona

El Barcelona marcó seis goles para remontar un 4-0. Apenas hay precedentes: ninguno en un cruce de Champions. Desde 1990 solo hubo ocho intento de levantar un 4-0 y todos fueron infructuosos.

A su favor el Barcelona tenía su historia reciente. De las últimas 11 champions, ha ganado 4. Además antes del partido era el segundo equipo más en forma del continente, según el ranking de clubelo.com, que usa el sistema de puntos del ajedrez para medir la fortaleza de los equipos. Con su victoria del miércoles el Barcelona arrebató el primer puesto al Real Madrid.

Aún así, remontar un 4-0 era obviamente complicado. ¿Pero cuánto? He buscado dos formas de responder esa pregunta con números.

La web Five Thirty Eight publica predicciones para la Champions basadas en un modelo estadístico. Antes del partido de ida, el modelo daba al Barcelona como favorito para ganar su cruce frente al PSG, con un 83% de probabilidad. Lo veía de hecho favorito para ganar la Champions.

Entonces el PSG ganó la ida 4-0 y el modelo se actualizó: ese 83% pasó al 7%.

Esas eran las opciones del Barcelona para remontar y pasar el cruce: una entre 14. Era poco, pero no poquísimo. Los sucesos con un 7% de probabilidad ocurren con relativa frecuencia. Son tan probables como lanzar dos dados y sacar un 11 o un 12. Si habéis jugado al parchís o al Catán tendréis una idea intuitiva de esa frecuencia. Las casas de apuestas hacían pronósticos parecidos y daban al Barcelona entre el 8% y el 10% de opciones.

El modelo matemático veía la remontada posible. Tenía fe en el Barcelona porque lo considera el mejor equipo de todos: el modelo espera que los azulgranas marquen 3,5 goles por partido y reciban menos de 1. En otros equipos confía menos. El Oporto y el Bayer Leverkusen deben remontar la semana próxima, y están solo dos goles atrás, pero el modelo les da menos opciones: una entre cien.

Después de remontar el Barcelona es más favorito para ganar la Champions. Las apuesta le dan ahora un 25% y el modelo de Five Thirty Eight un 32%. Por detrás quedan el Bayern (22%) y el Real Madrid (12%). Pero cuidado: es un favoritismo débil. El Barcelona es el mejor candidato a ganar, pero a la vez es probable que no gane. Tiene más opciones que ningún otro, pero menos de una entre tres.