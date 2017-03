Rajoy amenaza con diluir la comisión de investigación pactada con Rivera

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha eludido en el Congreso comprometerse al cumplimiento del acuerdo con Ciudadanos que incluía textual y literalmente la creación de una comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP.

Incluso, Rajoy, en respuesta a Albert Rivera, ha amagado con llevar esa comisión de investigación al Senado donde el PP tiene mayoría absoluta y puede controlarla y, además, ha amenazado con extenderla a todos los partidos. Esas dos condiciones nuevas suponen en la práctica diluir el compromiso adquirido para la investidura. El PP ha intentado en reiteradas ocasiones desde octubre diluirla, sustituyéndola por una genérica subcomisión.

Mientras, sentado en su escaño, Rivera hacía gestos ostensibles golpeando su mano contra su cara, dando a entender que quien es presidente del Gobierno gracias a su voto tiene la cara dura.

Aquel pacto decía textualmente: "Creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular". Es decir, no concretaba si en el Senado o el Congreso y sí se establecía que debía ser puesta en marcha en los primeros tres meses de legislatura, plazo que ya se ha cumplido, y que se referiría solo al PP.

"Ya le he dicho que estoy dispuesto a hablar de esto con usted. Una comisión en el Congreso o en el Senado. Podemos hablar de si se refiere solo al PP o también a la financiación de Podemos, la del PSOE o la de su partido. Y si es desde 1990 o desde cuándo", ha asegurado el presidente del Gobierno.

Se ha remitido a una subcomisión que ya funciona en el Congreso donde comparecen expertos para estudiar medidas contra la corrupción, pero que no tiene carácter de comisión de investigación como la pactada con Ciudadanos.

Y ha concluido pidiendo a Rivera que se preocupe por temas como el paro, la dependencia o la estiba y que no mire hacia atrás y con una advertencia: "No haga como la mujer de Lot, que quedó convertida en sal por mirar hacia atrás".

El líder de Ciudadanos ha mostrado el acuerdo de investidura firmado por Rafael Hernando, portavoz del Grupo Popular, en agosto, que habla claramente de la comisión de investigación sobre financiación ilegal del PP. Rivera ha asegurado que ese acuerdo se va cumpliendo "hasta llegar a la corrupción", ha recordado que el PP apoyó comisione similares sobre Jordi Pujol y Convergència en Cataluña y sobre los cursos de formación en Andalucía y le ha advertido de que esa comisión se hará con el PP o con otros partidos.

"Cumpla su palabra" y "le dimos el apoyo porque confiamos en que tenía palabra y no están cumpliendo", respondió Rivera poniendo en cuestión las afirmaciones y compromisos del presidente del Gobierno.

Luego, Ciudadanos ha rechazado que la comisión pueda crearse en el Senado.

Ciudadanos no tiene diputados suficientes para forzar por sí solo la comisión de investigación, pero el PSOE presentó en el registro una similar. Hay un problema añadido y es que en este momento hay dos aprobadas, una sobre el ministerio del Interior y otra sobre la crisis de la banca. En teoría no podría avanzar ninguna otra hasta que no concluyan esas dos.

Antes que Rivera, ha pregunta a Rajoy el socialista Antonio Hernando, quien ha hablado también de corrupción y se ha comprometido a impulsar la comisión de invstigación sobre la financiación del PP. "En este Congreso tendrán que explicar la financiación del PP y la caja B, en una Comisión de Investigación registrada por mi grupo y que vendrá próximamente al pleno, aunque ustedes se salten a la torera los pactos firmados con otros grupos para investigar por qué 4 tesoreros del PP estén hoy imputados", ha dicho.