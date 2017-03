Fernández e Iceta sellan la reconciliación entre PSOE y PSC

El PSOE y el PSC han sellado este martes su reconciliación en Ferraz con la ratificación del protocolo de relaciones que les une desde 1978. El presidente de la gestora, Javier Fernández, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, han mostrado su satisfacción con la revisión de la relación que mantienen desde hace cuatro décadas y que coincide con la restauración de la democracia. El voto en contra de los siete diputados catalanes en el Congreso a la investidura de Mariano Rajoy, contraviniendo la resolución del comité federal del PSOE de abstenerse, originó una crisis de dimensiones desconocidas entre los dos partidos hermanos.

"Es una relación que no ha estado exenta de momentos controvertidos, el último conflicto nos llevó a elaborar este marco de relación que fortalece el vínculo entre el PSC y el POE y lo clarifica. Las cosas, a partir de este momento, están menos interpretables", ha valorado Fernández. Para Iceta, el PSC y el PSOE "se comprometen a compartir más" y a estar "más cerca el uno del otro". "El PSC no pierde la soberanía que tenía, ni el PSOE la relación federal con el PSC. Los dos ganamos", ha sentenciado en una comparecencia a la que han asistido los miembros de la comisión bilateral. Una comisión bilateral resolverá las posibles diferencias. "Tenemos los instrumentos de diálogo para prevenir, evitar y resolver discrepancias", ha celebrado Iceta.

"El PSC no ha perdido soberanía. Ha ganado peso político. La historia conviene recordarla cuando es feliz", ha reiterado el primer secretario del PSC en relación al visto bueno del PSOE a los pactos con otros partidos en Cataluña. "El PSC no va a establecer ningún acuerdo sin que antes lo hayamos podido hablar con los compañeros del PSOE. Para nosotros es muy relevante su opinión", ha recalcado el primer secretario de los socialistas catalanes.

El conflicto llegó al punto de que se planteara la presencia del PSC en los órganos del PSOE o la participación de los militantes del PSC en las primarias para la elección de la secretaría general del PSOE. Tanto Fernández como Iceta han negado ese extremo, al contrario de lo que se asegura desde el inicio dela crisis en las direcciones de ambos partidos. “Fue un momento muy amargo y difícil, pero en ningún momento nos planteamos una ruptura. Que los militantes no pudieran votar en el proceso de primarias no estuvo sobre la mesa de lo que hablamos”, ha aseverado el presidente de la gestora. "Nunca he visto la ruptura, y jamás me han transmitido que se pensara en privar del voto a los militantes del PSC", ha añadido Iceta. Los militantes en Cataluña al día del pago de las cuotas y que por tanto podrían participar en el proceso de primarias, al que hasta la fecha se han postulado Patxi López y Pedro Sánchez, son 14.000. En las primarias del PSC de noviembre, en las que resultó reelegido Iceta, participaron menos de 10.000. El requisito para participar será inscribirse en un censo previo. La intención es que se cierre esta misma semana.