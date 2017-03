¿Y si mi hermano es un asesino?

En España la ley no contempla esta técnica, pero tampoco la prohíbe. "Desde la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN elaboramos en 2012 una serie de recomendaciones en caso de que se use este método", explica Óscar García. Esta guía incluye, por ejemplo, que solo debe usarse en casos de delitos graves en los que se han agotado todas las vías y tener en cuenta que el resultado señala a candidatos, no al culpable. Esta es la situación en otros países:

Canadá. Es una técnica prohibida en cualquier caso.

Holanda. La legislación holandesa solo permite su uso parala investigación de delitos que conlleven penas de 8 años y cuando esté totalmente acreditado que no hay ninguna otra vía de investigación.

Estados Unidos. No está legislado a nivel federal, solo algunos Estados la contemplan. En California, su uso está autorizado en crímenes violentos donde haya riesgo elevado para la seguridad pública. En Colorado y Virginia está permitido y en Maryland y en Washington, D. C, está prohibido.

Gran Bretaña. No existe legislación específica, pero es el país que más la usa. Desde su implementación en 2002 se han realizado más de 200 investigaciones que han servido para resolver unos 40 casos criminales