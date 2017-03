EITB pide disculpas por el vídeo que clasifica a los españoles en “fachas” y “chonis”

Un fragmento de 'Euskalduna naiz, eta Zu?'

Tres días después de la polémica, EITB ha pedido disculpas. La radiotelevisión pública vasca ha admitido hoy que determinadas manifestaciones recogidas en el programa difundido en su canal de televisión en euskera ETB1, en el que se clasifica a los españoles como "fachas" y "chonis", "paletos" y "progres" han sido "ofensivas" y ha pedido disculpas a quien se haya podido sentir molesto. Aunque el programa ya había sido retirado de la parrilla, la dirección del ente no lo había eliminado de la página web, hasta que el sábado estalló la polémica.

El programa de ETB 1 Euskalduna naiz, eta zu? (Soy vasco, ¿y tú?) contenía declaraciones de cantantes, artistas o actores, además de algún político, en las que de manera muy despectiva explicaban las sensaciones que les producían España, los españoles y sus símbolos. En uno de los cortes más duros se llegaba a describir así la sensación que producía escuchar el himno de España: "Me dan ganas de vomitar y me da cagalera". El PP de Navarra y el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), han presentado ya sendas denuncias.

El consejero de Cultura no comparte los contenidos El consejero de Cultura, Bingen Zupiria, ha criticado el contenido y asegura que no comparte los estereotipos que califican a los españoles de “fachas”, “chonis”, “paletos” o “progres”. “Hay comentarios que pueden herir la sensibilidad de mucha gente porque pretenden hacer humor a cuenta de los sentimientos de las personas” un terreno “peligroso” según Zupiria, que ha comprobado que “hay gente que se ha visto maltratada”. Sin embargo ha reconocido que ni siquiera ha visto la emisión completa. Tras afirmar que habla a título personal -pese a que cerca de la mitad del presupuesto de la consejería que dirige lo absorbe el grupo EiTB- Zupiria ha indicado que conocía el programa, pero no específicamente la controvertida emisión del pasado 8 de febrero cuyos extractos están circulando por las redes sociales desde el pasado viernes. “No tengo una opinión sobre el programa en su integridad” ha admitido, para continuar afirmando que “que pocos la tendrán”, porque apenas lo vieron 28.000 personas. Durante la presentación del proyecto Creadis 3-Smart CreativeDistrics, una iniciativa europea en el ámbito de las industrias creativas y culturales, el consejero ha entrado de puntillas en la polémica para concluir que “los órganos de control de EiTB deben ser muy exigentes” a la hora de ofrecer una programación “cuidadosa” basada en la información y el entretenimiento “para todos”. Por último, ha eludido responder a la petición del PP de cesar a la directora general del grupo, “no me corresponde opinar”, ha zanjado.

El ente público vasco ha indicado que "una vez ocurrido el hecho, corresponde ahora adoptar medidas oportunas de control para evitar que se puedan emitir de nuevo contenidos ofensivos". Según indican en la nota, "se adoptarán las medidas correspondientes para que desde los contenidos programados se contribuya a la normalización, al respeto y a la cohesión social, respetando la pluralidad como un valor esencial en sí mismo".

Por otra parte, la actriz Miren Gaztañaga ha asegurado en un comunicado que se trata de "un programa realizado en clave de humor" y ha dicho sentirse "abrumada y triste" con todo lo sucedido. Gastañaga ha afirmado en un escrito público que "el enfoque del programa era tratar sobre diferentes estereotipos que se tienen sobre diversos temas en un formato de entrevista". Ha dicho también que haber abordado estos temas en este formato puede haber podido "resultar particularmente desafortunado". La actriz ha asegurado que las palabras recogidas en el programa no reflejan su pensamiento y ha pedido disculpas a quienes hayan podido sentirse ofendidos, aunque ha dicho que se ha manipulado y descontextualizado el material audiovisual.

Vídeo "distorsionado"

No obstante, la dirección del ente critica el vídeo que se ha popularizado a través de las redes. "Utilizando la base de imágenes reales del programa, en el resumen viralizado con un evidente fin de confrontación se logra un resultado completamente distorsionado, al eliminar abundante material del propio programa que no se corresponde con los clichés mostrados y que está expresamente ocultado", critica el ente.

EITB puntualiza que el resumen del programa difundido en redes sociales y medios digitales ha sido realizado "por personas desconocidas" y "desnaturaliza la esencia del producto emitido el pasado 8 de febrero".

A su juicio, supone "un exceso que en redes sociales y en los medios se desencadene tanto material para el insulto no justificado y se ahonde en la confrontación". El ente público ha concluido su comunicado expresando su compromiso "de contribuir a la convivencia, a la pluralidad de opiniones y a la cohesión social".