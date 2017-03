EH Bildu se queda sola en la defensa del programa antiespañol de ETB

Los comentarios de activistas, cantantes y actores vascos sobre España, los españoles y algunos de sus símbolos en el programa de ETB1 Euskalduna naiz, eta Zu? (Soy vascohablante, ¿y tú?) siguieron generando ayer reacciones en contra de todos los partidos. Solo EH Bildu se desmarcó al vincular las opiniones de los entrevistados con la libertad de expresión y argumentar que en la televisión pública “tienen que tener cabida todo tipo de opiniones y sensibilidades políticas”.

Iturgaiz anunció ayer que trasladará a “las instituciones europeas” el contenido del programa porque no se pueden permitir “difusiones que solo crean espacios de odio contra todo lo que pertenezca a la cultura, simbología y sociedad española”. Podemos calificó de “lamentable” el programa a través de Eduardo Maura, diputado nacional y secretario político del partido en Euskadi. Y Ciudadanos avanzó que valorará hoy si hay alguna posibilidad de impulsar una iniciativa de protesta en el Congreso de los Diputados.

PP, PNV y PSE aprobaron reformar EiTB Hace dos semanas , el 16 de febrero, el Parlamento vasco sacó adelante con los votos del PP, PNV y PSE una propuesta para afrontar en una ponencia, dentro de la comisión parlamentaria de control de EiTB—que todavía no se ha constituido—, la reforma del ente. EH Bildu y Podemos se abstuvieron. PNV y PSE defendieron que es necesario comenzar el debate para actualizar una televisión que ha sufrido caídas de audiencia del 24% en un lustro. La secretaria general del PP, Nerea Llanos, fue más beligerante y pidió una ponencia abierta que convierta la tele en un medio “despolitizado e independiente y no al servicio del gobierno de turno”.

Con un formato de entrevistas, algunas de las respuestas que se vierten en el programa han generado indignación por su carácter despectivo. “Ostras qué asco me da esa bandera, es asquerosa”, dice, por ejemplo, la activista feminista Josebe Iturrioz. “Me dan ganas de vomitar y siento que me da cagalera”, añade. Ante la magnitud de la polémica, la dirección de la televisión vasca —que reclamó ayer a EL PAÍS que retire el polémico vídeo de su página web— se defendió asegurando que el resumen publicado “se ha sacado de contexto y no recoge la esencia” de la obra original, además de distorsionar el ofrecer un sesgo que distorsiona el programa. No obstante, aseguró que “lamenta el hecho y ratifica, desde la pluralidad y el respeto institucional, su voluntad de contribuir a la normalización de la sociedad vasca, también con programas de humor”.

Intenso debate

El debate en las redes sociales también fue intenso. Más de 23.000 tuits respaldaron hasta ayer en la red social el boicoteo a la película recién estrenada El guardián invisible en la que participa Miren Gaztañaga, actriz que en el programa definió así lo que piensa de los españoles: a los españoles: también apareció en el polémico programa de la ETB y respondió así a la pregunta de qué imagen le viene a la cabeza cuando piensa en los españoles: “Son culturalmente un poco atrasados, me viene la imagen de un cateto”.

El Gobierno vasco volvió a criticar ayer el programa y exigió a la dirección del ente público que, aunque en clave de humor, evite la difusión de contenidos ofensivos para muchos vascos y españoles, como los del programa Euskalduna naiz, eta Zu? El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, aprovechó la conmemoración del 80º aniversario de la Batalla de Matxitxako para asegurar que “es un programa cuyo contenido no solo no comparte el Gobierno vasco, sino que rechaza abiertamente”.