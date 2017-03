Interior destituye al responsable del examen de ortografía para policías

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este sábado la destitución “a petición propia” del comisario Carlos Lobato Masa como jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía. Este alto mando policial fue el máximo responsable de la elaboración del examen de ortografía de la última oposición de acceso a la Escala Básica de la Policía que tuvo que ser anulado por su extrema complejidad. La destitución se produjo el pasado 28 de febrero “a petición propia”, un día antes de que EL PAÍS sacara a la luz los detalles de la polémica prueba, pero cuando varios sindicatos policiales ya habían elevado al Ministerio del Interior sus quejas por el contenido de la misma.

El examen, al que se presentaron el pasado 14 de enero los cerca de 19.000 opositores que habían superado las pruebas físicas de las oposiciones, tuvo que ser anulado al comprobar Interior que muy pocos candidatos lo habían superado al estar repleto de cultismos, términos arcaicos y americanismos. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclamó por ello “depurar responsabilidades” ante lo que consideraban un “descrédito para nuestra institución”. Otras organizaciones, como la Unión Federal de Policía (UFP), también elevaron su protesta por el contenido de la prueba.

En ocho minutos, los aspirantes debían detallar qué palabras de un listado de cien estaban correctamente escritas y cuáles no. Entre ellas se encontraban “yuyo” (término utilizado en Sudamérica para referirse a las malas hierbas), “champurrear” (originaria de Nicaragua con el significado de ‘obtener algo con facilidad’), “carriño” (parte del antiguo carruaje utilizado para transporta piezas de artillería), “bes” (medida de peso equivalente a ocho onzas) y “duunvirato” (régimen político de origen romano).

Desde Interior se reconocía que de no haberse anulado el examen no hubieran quedado suficientes candidatos para cubrir las 2.615 plazas de policías de la oferta de empleo público, la mayor desde el inicio de la crisis económica. No obstante, no era la primera vez que ocurría algo similar. En la anterior convocatoria de empleo público para acceso a la Escala Básica de la Policía, se anularon 12 de las preguntas y la nota para ser considerado apto se redujo a 1,10 puntos.

No obstante, fuentes sindicales señalaban que en la destitución del comisario Lobato también ha pesado la guerra interna existente actualmente en el seno de la Policía entre diversos sectores que intentan copar puestos de responsabilidad tras el reciente nombramiento del comisario Florentino Villabona como nuevo director Adjunto Operativo (DAO).