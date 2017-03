Un programa de la ETB define a los españoles como “fachas” o “chonis”

Un fragmento del programa.

Un vídeo sobre lo que algunos personajes de la vida social vasca piensan de los españoles y sobre sus símbolos, como la bandera, el himno, e incluso la Policía, está incendiando las redes. El espacio televisivo, que según la página web de ETB1 se emitió íntegramente en euskera el pasado día 8 de febrero y duró una hora aproximadamente, viene a decir, en clave de humor, pero de forma muy poco plural, que los vascos "euskaldunes", es decir los que hablan euskera, aprecian cuatro prototipos de españoles: el "facha" el "paleto" la "choni" y el "progre", este más leído y culto y que "dice que vota al PSOE". Pero va más allá y hay quien asegura que, cuando escucha el himno español, "le da cagalera y ganas de potar".

El espacio, que ya no se emite, está colgado íntegro de la web de ETB. Varios partidos estudian solicitar su retirada también de la página web porque muestra una visión que no comparten todos los vascos. Lejos del humor terapeutico de programas como Vaya Semanita, que marcó un antes y un después en la historia de la televisión vasca, ha sido cuestionado porque pregunta a los vascos por los símbolos de España y se limita a contar una determinada visión, pero con una carga despectiva considerable.

En otro momento del vídeo se pregunta a una serie de cantantes y actores qué les parecen los símbolos españoles. La premisa de salida es que "a los euskaldunes no nos gustan demasiado los símbolos españoles", siempre según la traducción impresa en subtítulos a lo largo de todo el resumen que circula por las redes. "Ellos tienen a la Guardia Civil, nosotros a la Ertzaintza", dice en otro momento, antes de preguntar: ¿Qué te parece la bandera de España? ¿Y el himno de España? ¿Qué haces cuando lo ponen en la televisión?. Algunas de las respuestas son: "me dan ganas de potar" o "me da cagalera".

Aunque el programa tiene un formato humorístico, en el que entrevistados y entrevistadores se ríen en numerosas ocasiones con las respuestas, no recoge de igual manera la opinión de quienes ven cosas positivas o neutras en los símbolos de España, como la de quienes son abiertamente críticos.