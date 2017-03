El nuevo rector de la Rey Juan Carlos se niega a investigar los plagios

El plagio número 15 del exrector Fernando Suárez guardaba una historia hasta ahora desconocida e insólita. “Cuando identifiqué el plagio hace un par de años, me puse en contacto con la editorial del libro denunciándolo. Ellos lo comprobaron y lo reconocieron”, explica por correo electrónico, José Manuel Rodríguez, profesor de Historia Medieval de la UNED a quien Suárez copió el artículo Historiografía de las cruzadas, en su libro 1096, los orígenes del antisemitismo en Europa (Dykinson). “Me consta que retiraron el título de las librerías físicas, aunque parece que aún se puede comprar alguna edición virtual. También me mandaron certificado de destrucción de los ejemplares en almacén”, prosigue. El sello se comprometió también a pedir una aclaración al rector, pero él no ha recibido disculpas suyas: “No espero nada, porque no hay explicación decente defendible”.