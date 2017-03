La presa etarra Sara Majarenas y su hija, apuñalada por su padre, serán separadas hoy

La pequeña Izar, hija de la presa etarra Sara Majarenas, tendrá que dejar, al cumplir tres años, la cárcel valenciana de Picassent en la que vive con su madre desde que nació. La niña salía a la calle a pasar los fines de semana con su padre, pero durante una de estas salidas, el pasado 15 de junio, el padre apuñaló a la menor con un cuchillo en una vivienda de Benifaió (Valencia) hasta que pensó que estaba muerta. Pese a estas circunstancias, los pasos para separar a la madre y a la niña continúan. Este jueves está prevista una manifestación en San Sebastián para reclamar la puesta en libertad de la madre y que se evite que sean separadas.

La madre ha divulgado una carta abierta en Naiz, la web del diario Gara, en la que pide que no las separen: "Izar no entiende qué le hizo su propio padre, y no entiende tampoco por qué ha desaparecido de su vida de repente (...) Izar necesita a su amatxo más que nunca. Y hoy es el día que no nos puede volver a pasar lo mismo. Izar sale a la calle, y no puede volver a sentir que se separa de mí. Yo la necesito a ella, ella me necesita a mí. Si no, no habrá reparación posible. O por lo menos, costará mucho más".

La menor recibió puñaladas en el tórax y la espalda, por las que tuvo que ser ingresada en el Hospital de la Fe. El juez autorizó a Majarenas a quedarse en el centro hospitalario hasta que se produjo el alta médica de la niña. Eso ya ha ocurrido, ambas han vuelto a prisión y, ahora, al cumplir tres años, el reglamento lleva a la separación. Majarenas fue condenada a 13 años y diez meses de prisión por ser miembro del comando Levante de ETA tras ser detenida en 2005.

Hasta ahora, la niña permanecía en la prisión de Picassent con la madre de lunes a viernes, en un régimen especial que permite que las presas tengan a sus hijos con ellas y algunos fines de semana se iba al domicilio con el padre, que se halla en prisión provisional por estos hechos.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este miércoles en el Senado que trabajan "desde el primer día" para que la etarra Majarenas y su hija puedan estar juntas", una situación que "no es fácil" porque antes se deben adoptar una serie de "prevenciones" debido a la violencia de la pareja de la presa de ETA.

Zoido se ha referido a esta cuestión a preguntas del senador de EH Bildu Jon Iñarritu, a quien le ha contestado con una defensa de la política en vigor en materia de dispersión en aplicación del Estado de derecho. "Las decisiones no dependen del ministro, existen unos requisitos y unos informes médicos que hay que cumplir", ha dicho al ser preguntado sobre la situación de varios presos de ETA. "Excepciones, ninguna", ha enfatizado.

Majarenas solicitó a la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional que dejara en suspenso el cumplimiento de su condena mientras se resolvía la situación de la pequeña, extremo que rechazó la Sala al entender que el asunto queda solventado por la decisión del juez Central de Vigilancia.